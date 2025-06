"Como MPP tengo trazada una línea de trabajo que es de cercanía con la gente"

¿Cómo surge la idea del despacho móvil?

El periodo pasado fui edil de Montevideo por la 609 y en un momento había elaborado un proyecto similar a este que le llamamos despacho móvil. Pudimos hacer algunas experiencias que no tuvieron mucha trascendencia porque la misma dinámica de la Junta y de la actividad política llevó a que en realidad terminábamos haciendo más que nada reuniones con los vecinos, en lugar de esta concepción de despacho móvil de agarrar el vehículo, cargar sillas y salir al encuentro del vecino y la vecina al barrio.

Cuando ingresamos acá conformamos un poco el equipo de despacho y conversamos esta idea, pero a su vez surge la búsqueda de generar una agenda ciudadana. Hoy Google te permite, a través de su calendario, generar una agenda electrónica en la que cualquier persona desde su celular puede acceder al link y agendarse. Con un simple clic en el celular se agenda y ya pueden venir a plantear sus cosas acá al despacho.

¿Cuántos despachos llevan realizados?

Llevamos tres despachos realizados. El fin de semana vamos a hacer el cuarto y, en definitiva, lo que nos proponemos es ser un interlocutor más en el territorio. Sabemos que el Gobierno nacional tiene, a través de sus ministerios, lugares donde la gente concurre; la Intendencia tiene lugares donde la gente concurre; el Municipio tiene lugares donde la gente concurre… pero en realidad la institucionalidad no va al encuentro de la gente. Entonces nosotros lo que queremos hacer es ir al encuentro de la gente porque, conociendo la periferia de Montevideo, hay muchas dificultades para moverse, para llegar a un centro comunal, para llegar a la Intendencia. La gente se choca con que lo que tiene que hacer, o no lo entiende, o no se lo explican bien. Hay un vacío ahí que hay que atender y sinceramente creo que nosotros podemos colaborar y todos los compañeros o compañeras que puedan hacer este tipo de actividades, que lo hagan, se puede colaborar en mejorar.

A veces asumimos que llenar un formulario es muy fácil, pero llevado a la práctica, para una gran parte de la población llenar un formulario puede ser muy difícil. Y con esto no digo que salimos a hacer un despacho móvil para enseñar a hacer formularios; lo que digo es que hay muchas cosas que la gente no entiende, no las comprende y nosotros queremos apoyar en eso.

El ser representante quiere decir que comprende lo que pasa en el territorio porque si no es difícil representar al votante o a la gente que te eligió desde el despacho, y el representar tiene que tener este contenido que te aporta el ciudadano desde su lugar y que después te va a servir para legislar, porque legislar, generar una norma es generar algo que después va a regular cierta cuestión en la sociedad y tienes que entenderlo, sino es muy difícil generar buenas leyes o buenas normas sin estar comprendiendo qué vamos a regular.

¿Estos tres despachos en qué barrios fueron y qué demandas recogieron?

El primero fue en el Municipio C, en el parque Capurro. El segundo lo hicimos en La Cruz de Carrasco y el tercero lo hicimos en el Cerro. En el cuarto volvemos al Municipio F, vamos ahí al aire libre, en la plaza John Lennon, en la zona de jardines del hipódromo. Nosotros nos hemos planteado hacer dos despachos por mes, usar las dos semanas últimas del mes, los sábados, más que nada para que la gente que trabaja los días de semana pueda también tener un espacio de concurrir, y lo hacemos los sábados de 10:30 a 14:30.

¿Cómo se le devuelve una respuesta a la persona que fue con algún tipo de inquietud o solicitud?

Hubo varios planteos de una nueva UTU, mejorar la caminería, temas de seguridad que la gente no se anima a plantear mucho en los espacios abiertos… entonces es como que después nos escriben a nosotros en privado.

Ante planteos de UTU, por ejemplo, lo que nosotros conversamos un poco con la gente es si tenés claro qué empresas hay en la zona, qué trabajo se está generando en la zona, porque pedir una UTU implica formar a los gurises y las gurisas en la zona para que tengan instrumento para salir a trabajar. Pero si no sabemos qué hay en la vuelta podemos traer una profesión que no sirva para la zona. Esa fue una tarea que les dejamos a ellos (los vecinos) para empezar a hacer un relevamiento de la zona.

Nosotros por nuestra parte ya empezamos a conversar con UTU, a mandar mails; después hacemos un informe, discriminamos todo de la enseñanza, lo que tiene que ver con seguridad, lo que tiene que ver con la Intendencia y lo empezamos a conversar con las autoridades.

¿Aunque esas demandas impliquen financiamiento?

Nosotros no somos ejecutores de gastos, somos legislativos, entonces venimos a hacer una tarea de colaborar con la organización de la gente, articular y coordinar con el Gobierno nacional, el departamental, el municipal. Nosotros les devolvemos sistematizando un informe derivando lo que tenemos que derivar, haciendo seguimiento de los planteos con el Gobierno nacional.

WhatsApp Image 2025-06-06 at 13.47.26 (1).jpeg

¿Van a un territorio y qué ocurre cuando vuelven?

Nosotros vamos sistematizando todo lo que nos plantean y empezamos a derivar y a trabajar en el seguimiento de las cuestiones, y esta dinámica la vamos a sostener hasta noviembre. Posiblemente repitamos en algún lugar; por ejemplo, a La Cruz de Carrasco tenemos que volver. Los vecinos organizados o vecinos por la cuenta concurren y plantean un problema y siguen el vínculo con nosotros a través de WhatsApp.

Usted me decía que está tratando de cubrir algunas carencias que presenta el resto de la institucionalidad. ¿Eso no es una expresión de algunas carencias que hay en las estructuras de base del Frente Amplio? ¿Esas actividades no podrían asumirlas, por ejemplo, los comité de base frenteamplistas?

Yo creo que podrían, sí. Cuando uno mira toda la militancia de todos los partidos políticos, no me atrevería a llamarlo una carencia del Frente Amplio, solamente porque en definitiva la carencia está en la sociedad. Yo creo que todos los partidos políticos en su militancia deberían tener esta base que esté trabajando estas cosas. Entiendo que nosotros tenemos la responsabilidad de que la carencia de la institucionalidad se complete, y si nosotros podemos hacer algo para que eso pase, desde acá lo vamos a hacer.

Desde el punto de vista conceptual, ¿Qué pasa con lo que queda en el territorio luego de esto?

Uno de los objetivos que tenemos es que quede organización. Por ejemplo, cuando fuimos al Cerro, nosotros nos reunimos con representantes de colectivos que nos pidieron participar en la zona. Pero ya era gente que venía definida por colectivos. En La Cruz de Carrasco ya hay una mínima organización. Aspiramos a que en el territorio quede gente organizada con conocimiento, organizada para luchar sus cosas diarias del barrio y sus cosas colectivas. ¿Lo vamos a lograr o no? Y bueno, no sé, estamos transitando el camino. Por un lado estamos haciendo gestiones, hacemos derivaciones, pero después tenés esa otra pata que también se ata a un trabajo político en la zona. Después, si los demás partidos lo desarrollan y son exitosos, bienvenido sea, pero a mí me corresponde también que mi fuerza política se desarrolle en la zona.

Usted pertenece a una fuerza política que, al menos en su denominación, se define como de participación popular ( el MPP) ¿Este tipo de actividades no mediatizan la posibilidad de la participación popular?

No sería mediatizar en el sentido de que, aún con la fuerza política en el territorio, sabes que no estás cubriendo todo. Y ahí que nuestro partido, nuestro movimiento tiene que también tomar estas estas iniciativas y potenciarlas.

¿Las fuerzas políticas en los territorios son efectivamente fuerzas políticas, o en realidad es una fuerza política electoral que solamente cumple un rol referente en las elecciones y nada más?

El Frente Amplio, a través de sus comités de base, está inserto en el territorio, y el MPP también está inserto. Tiene una inserción real en el territorio. Capaz que a veces lo que pasa en un comité o en nuestros zonales es que el trabajo se límite a una zona muy pequeña del territorio, pero aun así la inserción es real. El tema es cómo expandir eso a nivel de todo el municipio y que la red llegue a todos lados. Entiendo yo que en noviembre, cuando pasemos raya, haremos una evaluación y tendremos resultados.

Si no mediatiza la participación de la gente, ¿qué pasa con las demandas que no se cumplen?

A la gente que nos pide una vivienda, no le vamos a dar una vivienda; pero la necesidad sigue ahí y el tema hay que tratarlo con las autoridades de vivienda sin dejar de decirle la verdad a la gente; si hay posibilidad de regularización del barrio o no la hay y, si no la hay, qué posibilidades hay de mejorar la calidad de vida mientras se resuelve el realojo, por ejemplo. Hay mucha gente que necesita vivienda, entonces claramente la necesidad está, la demanda está. El despacho no va a ir a resolver ese tema, pero sí va a tomar contacto con la necesidad, con la demanda y va a trabajar en la forma de que la institucionalidad tome contacto con esa realidad y vea si podemos resolverlo o no.

En algunos asentamientos, más allá del tema de fondo de la vivienda, hay determinados servicios a los que la gente está teniendo problemas para acceder, concretamente el servicio de luz y agua como los más urgentes. Cuando hay un problema entre la demanda de la gente y la capacidad de respuesta, a veces porque la medida es burocrática, ¿el despacho móvil de qué lado se pone?

Mira, yo me pongo del lado de la Constitución. El derecho al agua en este caso es un derecho humano universal. Yo entiendo que la gente que se asentó en un lugar, que fue el lugar que encontró para instalarse por diferentes formas o por diferentes cuestiones en la vida, al agua necesitamos que acceda. Puedo entenderte que haya demoras porque obviamente necesitas un plan, una planificación en el tema UTE, de dónde vas a trazar las columnas, que no es tan sencillo, pero el agua tiene que estar. Me paro del lado de que la gente tiene que tener agua, es un derecho constitucional, entonces no me puedo poner de otro lado. ¿Es legal o no la forma en que llegaron a ese terreno? Bueno, eso es otro tema, ahí dirime la Justicia cuando los dueños de un terreno o una empresa empiezan un juicio de desalojo, pero yo me paro del lado de que la gente tiene que tener el servicio.

Esta cuestión de ser como facilitadores de la gestión de algunos asuntos más allá de la deficiencia, ¿no es lo que se criticó a los partidos tradicionales?

Yo creo que la diferencia es que nosotros no estamos haciendo una política clientelar. Nosotros no salimos a hacer clientes con esto. Una cosa es salir a hacer clientes con la política y otra cosa es salir a ver la realidad, escucharla, articularla y no vender humo. En definitiva, acá todo este despacho tiene una cosa muy clara: que a la gente no se le va a mentir, se le va a ir a decir lo que se tiene que decir, así sea “no, no puedo hacerlo”.

Yo no es que me sienta diferente a nadie. Ni mejor ni peor. Lo que yo te digo es que tengo trazada una línea de trabajo que es una línea de cercanía con la gente. Intento escuchar, hacer relevamientos de lo que pasa en los lugares, organizar, articular y coordinar.