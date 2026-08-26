FA respalda a Csukasi contra Netanyahu mientras Orsi llamó a "evitar cualquier opinión"

"El gobierno no ha hablado de genocidio. Eso es cierto", dijo y reconoció que la militancia espera que se hable de genocidio; "sin embargo, en ese posicionamiento que ha tomado Uruguay, la definición pasa por una base que es más jurídica, que tiene que ver con la convención sobre genocidio y lo que establece como los pilares para que se constituya el genocidio, y el entendimiento de que si bien ha habido manifestaciones que son extremadamente complejas en este escenario, y tuvimos algunas recientemente, (...) no hay una manifestación clara del gobierno de Israel que lleve a clasificar lo que sucede como genocidio, porque para que eso sucediera tendría que configurarse una voluntad de exterminar a lo que está del otro lado".

Por último, la jerarca dijo: "Tengámonos fe. Yo sé que lo que estamos haciendo no es perfecto. Yo sé que el gobierno ha cometido errores. Hay un montón de elementos en donde ustedes sentirán que no damos la talla o que no estamos haciendo lo que la militancia exige, pero los errores salen de la honestidad de la gestión. Lo que no puede suceder es que nos fagocitemos entre nosotros".

"Compartiremos o no compartiremos a donde estamos yendo, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero por lo menos sepamos que queremos llegar a algo concreto y que estos no son pasos escondidos y sin mucha lógica", concluyó.

Orsi ante las declaraciones de Csukasi

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió a la polémica generada por las recientes declaraciones de la vicecanciller Valeria Csukasi respecto de una eventual detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional (CPI): "Hay que evitar opinar", señaló.

Orsi consideró que "uno en política exterior tiene que combinar lo deseable con lo conveniente, y ahí salen las declaraciones correctas".

Consultado sobre las repercusiones a nivel interno, el presidente señaló que "es un tema que lo hablamos entre nosotros". "Hablar sobre lo que ocurre es complejo y hay que tener mucho cuidado, hablar sobre lo que ni siquiera existe, me parece que está de más", reiteró.

Pereira respaldó a la vicecanciller

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respaldó los dichos de la vicecanciller Valeria Csukasi respecto a una hipotética visita a Uruguay por parte del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y la obligación que tendría el país de arrestarlo.

"No está previsto, pero le preguntaron (a Csukasi) y si viniera a Uruguay (Netanyahu) hay que arrestarlo", dijo Pereira en rueda de prensa este martes, luego de participar en varias actividades por el Día del Comité de Base que la coalición de izquierda celebra este martes 25 de agosto.

Pereira, en tanto, dijo entender "lo que plantea Yamandú" respecto a no opinar sobre temas que no están previstos.

"Eso puede ser compartido, probablemente también por Valeria, pero lo cierto es que si a mí me preguntan yo digo que hay que cumplir con el derecho internacional. Nuestro país y cualquier país del mundo. No debería ser una novedad", argumentó, aunque volvió a insistir en que es un tema que "no es posible" que suceda en el "corto plazo".

Consultado sobre si estas declaraciones podían haber generado "ruido" en la interna del gobierno y de la fuerza política, Pereira respondió que "puede generar", pero "como cualquier tema".