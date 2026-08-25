Pereira cuestionó a la oposición por el caso Cardama y los ataques a Goyeneche

Sin embargo, cuestionó el clima político y apuntó contra la denuncia penal anunciada contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por el caso Cardama. Consideró “surrealista” responsabilizar a la actual jerarca mientras quienes recibieron y controlaron las garantías durante el gobierno anterior no enfrentan consecuencias similares.

“Aceptaron garantías truchas, dejaron estafar al Estado uruguayo. La denunciada Sandra Lazo. Solo en Uruguay puede pasar eso”, afirmó.

Pereira también criticó los cuestionamientos dirigidos a Fabiana Goyeneche, que calificó como “una violencia política inadecuada hacia las mujeres”. Dijo que las críticas a una norma son legítimas, pero que “ponerle su nombre al artículo es un agravio personal inadmisible y de gran violencia”.

Pereira sobre Netanyahu

En relación con la eventual llegada a Uruguay del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Pereira sostuvo que, si se concretara, el país debería cumplir con sus obligaciones internacionales. “Si a mí me preguntan, yo digo que hay que cumplir con el derecho internacional”, afirmó.

No obstante, consideró que la discusión sobre Netanyahu no debe desplazar las prioridades nacionales. “¿Es el tema más importante que tiene Uruguay hoy? Claramente no”, concluyó.