Orsi respaldó a Lazo tras anunció de la oposición de denunciarla ante la Justicia

Por su parte, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, defendió este martes la decisión del gobierno sobre Cardama. “El gobierno ha sido claro desde el primer día, procedimos como debe proceder un gobierno en el marco de un estado de derecho. Rescindimos el contrato”, dijo en rueda de prensa.

Sobre actuación de la administración anterior dijo que “hay responsabilidades en el gobierno anterior, que no controló garantías”.

“Cualquier persona puede hacer la denuncia pertinente. Es un intento de poner una cortina para que no se hable del problema real. Estamos tranquilos con el proceder de la ministra”, sostuvo.

Respaldo a Lazo

Agregó que Lazo “sabe que tiene el respaldo” del gobierno y afirmó que “ha hecho las cosas bien en pro del Uruguay”.

En tanto, el Frente Amplio (FA) sostuvo que el “principal responsable político” por el caso Cardama es el expresidente Luis Lacalle Pou.

El anuncio de la denuncia opositora contra Lazo se conoció luego de que diputados del Partido Nacional, Partido Colorado e Independiente presentaran las conclusiones de la comisión investigadora sobre el caso Cardama. Los legisladores opositores sostuvieron que existió una “maniobra política de muy mala fe” que derivó en la rescisión del contrato.