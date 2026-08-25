La Policía desplegó este martes un importante operativo en Cerro Norte, con 20 allanamientos simultáneos destinados a desarticular a las bandas de Los Suárez y Los Colorados, que mantienen una disputa territorial en la zona.
Desarticulación de bandas
Megaoperativo policial en Cerro Norte: 20 allanamientos, detenidos e incautación de armas y drogas
Operativo policial en Cerro Norte culminó con varios detenidos tras 20 allanamientos. La Policía incautó armas, municiones, dinero y drogas en Montevideo.