Megaoperativo policial en Cerro Norte: 20 allanamientos, detenidos e incautación de armas y drogas

El operativo busca avanzar contra las estructuras de Los Suárez y Los Colorados, dos bandas que operan desde hace varios años en Cerro Norte y que en las últimas semanas volvieron a protagonizar un enfrentamiento armado. La disputa generó una serie de balaceras durante las noches en distintos puntos del barrio.

La intervención policial contó con un amplio despliegue por tierra y aire. Participaron efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), la Unidad de Tácticas y Entrenamiento (Unatem), la Guardia Republicana, Aviación Policial y la Dirección General de Información e Inteligencia Policial (Digoe).