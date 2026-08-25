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Sociedad Cerro Norte | Allanamientos | armas

Desarticulación de bandas

Megaoperativo policial en Cerro Norte: 20 allanamientos, detenidos e incautación de armas y drogas

Operativo policial en Cerro Norte culminó con varios detenidos tras 20 allanamientos. La Policía incautó armas, municiones, dinero y drogas en Montevideo.

20 allanamientos en Cerro Norte desarticularon bandas de Los Suárez y Los Colorados.

20 allanamientos en Cerro Norte desarticularon bandas de Los Suárez y Los Colorados.
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Los procedimientos se realizaron durante las primeras horas de la mañana y estuvieron a cargo de efectivos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV y de la Brigada Antidrogas de Montevideo.

Varias armas incautadas

Como resultado de los allanamientos fueron incautadas varias armas de fuego, entre ellas algunas de gran porte y poder de fuego, además de municiones, dinero y drogas. También fueron detenidas varias personas que estarían vinculadas a las investigaciones en curso.

El operativo busca avanzar contra las estructuras de Los Suárez y Los Colorados, dos bandas que operan desde hace varios años en Cerro Norte y que en las últimas semanas volvieron a protagonizar un enfrentamiento armado. La disputa generó una serie de balaceras durante las noches en distintos puntos del barrio.

La intervención policial contó con un amplio despliegue por tierra y aire. Participaron efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), la Unidad de Tácticas y Entrenamiento (Unatem), la Guardia Republicana, Aviación Policial y la Dirección General de Información e Inteligencia Policial (Digoe).

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