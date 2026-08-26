Clarito Fernando Pereira: "Nadie le da bola a Lacalle"

"Nadie le da bola a Lacalle"

El presidente del FA aludió al discurso que el expresidente Luis Lacalle Pou pronunció por los 190 años del Partido Nacional, cuando llamó a los dirigentes políticos a evitar un “enfrascamiento de partidos y políticos” y un “concurso de egos”. “Si no podemos resolver las cosas de la gente, por lo menos tengamos respeto. Esto no significa callarse la boca, pero es tener claro quiénes somos y a dónde vamos”, había planteado Lacalle Pou.

“El problema de bajar las aguas es que nadie le da bola a Lacalle. Realmente, creo que nadie le da bola dentro del Partido Nacional”, sostuvo, antes de cuestionar lo que definió como “un ataque permanente”.

En ese marco, apuntó directamente contra la denuncia penal que se presentará contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por el caso Cardama. Pereira calificó de “surrealista” que se responsabilice a la actual jerarca mientras quienes recibieron y controlaron las garantías durante el gobierno anterior no enfrentan consecuencias similares. “Aceptaron garantías truchas, dejaron estafar al Estado uruguayo. La denunciada Sandra Lazo. Solo en Uruguay puede pasar eso”, afirmó.