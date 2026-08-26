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Política Orsi | Lacalle Herrera |

Fuego cruzado

Clarito Fernando Pereira: "Nadie le da bola a Lacalle"

El dirigente valoró el llamado del mandatario a los líderes partidarios pero cuestionó la postura de la oposición en varios temas.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.
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El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, valoró la convocatoria de Yamandú Orsi a los líderes de los diferentes partidos políticos para abordar la posición de Uruguay ante la Asamblea General de la ONU, pero apuntó contra la oposición por la denuncia contra Sandra Lazo por el caso Cardama.

Los blancos ya se bajaron del encuentro con el mandatario, al menos por el momento.

El presidente de la fuerza política fue consultado sobre si la reunión entre los referentes políticos podía servir para bajar la tensión entre el gobierno y la oposición, Pereira respondió que el principal problema no está en el oficialismo, sino en el tono de los cuestionamientos opositores.

"Nadie le da bola a Lacalle"

El presidente del FA aludió al discurso que el expresidente Luis Lacalle Pou pronunció por los 190 años del Partido Nacional, cuando llamó a los dirigentes políticos a evitar un “enfrascamiento de partidos y políticos” y un “concurso de egos”. “Si no podemos resolver las cosas de la gente, por lo menos tengamos respeto. Esto no significa callarse la boca, pero es tener claro quiénes somos y a dónde vamos”, había planteado Lacalle Pou.

“El problema de bajar las aguas es que nadie le da bola a Lacalle. Realmente, creo que nadie le da bola dentro del Partido Nacional”, sostuvo, antes de cuestionar lo que definió como “un ataque permanente”.

En ese marco, apuntó directamente contra la denuncia penal que se presentará contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por el caso Cardama. Pereira calificó de “surrealista” que se responsabilice a la actual jerarca mientras quienes recibieron y controlaron las garantías durante el gobierno anterior no enfrentan consecuencias similares. “Aceptaron garantías truchas, dejaron estafar al Estado uruguayo. La denunciada Sandra Lazo. Solo en Uruguay puede pasar eso”, afirmó.

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