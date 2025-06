“Los blancos sabemos quién es Beatriz, el partido respalda a su compañera”. Agregó que también “hay que tener presente que el partido somos los de a pie, el partido somos los que estamos caminando, somos los militantes, somos los que todos los días levantamos desde hace muchísimos años las banderas del Partido Nacional, con muchísima coherencia, porque abrazamos las ideas y los principios”.

“Todo el resto es anecdótico y que carguen con las miserias quienes tengan que cargar con eso", apuntó sobre las críticas que recibió Argimón.

Sobre otros estilos de dirigentes de su partido a la hora del debate público y político Sfeir expresó: “De la miseria yo no reacciono con miseria, no reacciono con veneno, no bajo a los lugares donde otros se sienten cómodos jugar, no lo hice nunca, no lo voy a hacer”.

