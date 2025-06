Ripoll salió al cruce de Graciela Bianchi: "es un disparate" lo que dijo sobre Argimón

Ripoll calificó como "injusto" no reconocer la trayectoria de Argimón, subrayando que es "una blanca de toda la vida". Si bien reconoció que se le pueden cuestionar aspectos como su postura feminista o la cuota de género, fue enfática en que "lo que no podés no reconocer es la trayectoria de Beatriz y que en realidad merece lo que le están planteando. Se lo merece. Ha trabajado toda su vida en esas causas", dijo la exsindicalista al mencionado semanario.