Carrera: "Una operación política de enchastre y voy a demostrar mi inocencia"

Sobre el hecho por el que se lo investiga, consideró que fue "ajustado a derecho" y que lo que hizo fue "un acto dispuesto de ayuda humanitaria".

Víctima de espionaje

Carrera recordó que fue "víctima de espionaje" y lo asoció a esta investigación: "A mí se me trató de callar, a mí se me persiguió, se me persiguió por mi rol opositor contra el gobierno del Partido Nacional, y por haber denunciado la mayor entrega de soberanía en la historia, que es el acuerdo Uruguay Katoen Natie".

"Aquel ministro al cual interpelé y lo denunciamos como Frente Amplio, por un hecho fatal terminó siendo ministro del Interior, y como desde el espionaje no se encontró información para dañarme, para callarme, se armó una causa, y se utilizó una unidad que es la de Asuntos Internos, que tiene un objetivo específico, que es yo siendo político, teniendo un estatuto privilegiado, siendo senador de la República, se utilizó la Dirección de Asuntos Internos para hacerme una pesquisa secreta", agregó en referencia a Luis Alberto Heber.

Las fiscales "no me dan garantías"

Reiteró que el actuar de las fiscales Silvia Porteiro y Sandra Fleitas fue "absolutamente abusivo". También cuestionó a la actual fiscal de Corte, Mónica Ferrero. "Estas fiscales no me dan garantías", dijo.

"Hay que explicar el cambio de la fiscal Sabrina Flores de la causa Astesiano, a quién nombró allí, porque desde el cambio no se investiga. Hay que explicar por qué el cambio y el traslado de la fiscal en el caso Besozzi, porque me pueden decir que esa fiscal había solicitado el traslado con anterioridad, pero si uno es jefe del servicio le tiene que decir es no no, si pediste la imputación de una de las máximas autoridades de un departamento, quedate hasta el final. Y en tercer lugar, hay que explicar cómo una fiscal solicita el desafuero de un senador de la República para tomarle declaración cuando la Constitución es clara", señaló.

"Hoy se inicia este proceso en el que más temprano que tarde se probará que mi actuar fue ajustado a derecho y que soy inocente de todas estas acusaciones que realizó la Fiscalía", remarcó.