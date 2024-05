Florencia Astori: "No he visto a referentes en educación expresarse a favor de la reforma [educativa]"

"No he visto grandes referentes de la educación expresarse a favor de la reforma y eso habla mucho de lo que se ha hecho", añadió Astori.

Por otro lado, reconoció el trabajo de muchas personas en el desarrollo de la transformación educativa y aseguró que no desea desmerecer dicho esfuerzo, pero opinó que la reforma "se ha quedado en el camino".

Para argumentar su opinión, Astori subrayó la necesidad de abordar primero las condiciones básicas para asegurar el acceso universal a la educación. "Hay niños que no están en la escuela, que no pueden ejercer el derecho a educarse porque no tienen qué comer o porque viven en una situación de vulnerabilidad extrema. ¿Cómo podemos hablar de competencias cuando hay niños fuera de la escuela o dentro de la escuela que no pueden ejercer su derecho?", concluyó.