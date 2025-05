Nacional: vuelve a estar convocado para la Copa un jugador que llevaba meses al margen

No será sencillo para el equipo que dirige Pablo Peirano superar a una rival complicado que buscará terminar parimero en el grupo F de la Libertadores.El entrenador tiene parte del grupo diezmado, bajo los cuidados de la sanidad, ya que hay tres de los jugadores que habitualmente son titulares que no estarán disponibles para la cita. A los desgarros de Sebastián Coates y Diego Herazo, se le sumó la situación sanitaria de Jeremía Recoba (sufrió un golpe en la rodilla derecha, según arrojó la resonancia) y tampoco estará ante los colombianos. Pero no son las únicas bajas, ya que Yonatan Rodríguez y Renzo Sánchez, también lesionados, no estarán en el cotejo de este jueves.