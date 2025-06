Gobierno decide futuro de la industria del portland

El martes pasado, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que con respecto a la industria cementera no hay una decisión tomada y relató que las autoridades de Ancap ya le dieron información detallada sobre la industria cementera. El secretario general de la Federación Ancap, Manuel Colina, dijo a Caras y Caretas que las inversiones deben hacerse a corto y largo plazo, con visión estratégica, como sucede con otras industrias cementeras en el resto del mundo. Colina ejemplificó que “por falta de personal, en la planta de portland de Ancap en Minas existen molinos que intervienen en la producción del cemento que arrojan ganancias de 27 mil dólares diarios. Sin embargo, no pueden operar todos los días por la falta de mano de obra”, dijo a Caras y Caretas. Agregó que “en el último gobierno fundamentalmente se asfixió a la industria, no hubo mantenimiento ni inversiones, y así es muy difícil competir”.