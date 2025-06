¿Qué pasa con Muslera?: llega o no llega a Peñarol

Muslera y su futuro

Si bien existe un fuerte interés de Peñarol y de su técnico Diego Aguirre, el futuro de Fernando Muslera parece estar más cerca de Estudiantes de La Plata, que a último momento se metió en la puja, que de Peñarol, que desde hace dos años está en contacto con el golero.

Así lo indican medios y periodistas de La Plata, quienes hacen la cobertura del equipo “pincharrata”.

"Acá, en La Plata, sobre todo por el lado de Estudiantes, se habla de un acuerdo total, inminente, porque se llega a un punto de intercambiar borradores de cláusulas y de una oferta concreta por escrito”, dijo este viernes el periodista argentino Germán Calafat a Tirando Paredes.

De todas formas, Calafat consideró que Estudiantes ha avanzado más por el arquero.

“Lo que sucede es que Muslera le habría dado la palabra a la dirigencia de Estudiantes de que a más tardar este viernes a la tarde noche o este sábado estaría dando una respuesta para hacer un anuncio oficial Estudiantes”, dijo el periodista.

Además, Calaf agregó un dato no menor: "Tengo entendido que no cayeron bien en Peñarol las declaraciones de Muslera. Especialmente porque dijo que quería jugar cerca del país y no habló de Uruguay ni de Peñarol".