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Política

transferencias

Gobierno destina $3.300 millones anuales a intendencias para obras y desarrollo productivo

El Gobierno aumenta los recursos para intendencias y municipios, con $3.300 millones anuales y un fondo estratégico de U$S 80 millones.

Gobierno nacional colabora con el desarrollo del interior.

Gobierno nacional colabora con el desarrollo del interior.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Tras un acuerdo entre el Gobierno nacional y las intendencias, las transferencias del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), que gestiona la OPP, aumentaron, de 40% al 45% este año, lo que supone unos U$S 10 millones adicionales. Por otra parte, mediante el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, se transfieren otros $ 2.700 millones de anuales.

José Manuel Arenas, director de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), recordó a Comunicación Presidencial, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, y las 19 intendencias, el 30 de julio del 2025, y que implica el mayor despliegue de recursos de la historia del país desde el Gobierno nacional hacia los departamentales y municipales.

Indicó que la base de transferencias se mantiene, pero crece en dos aspectos sustantivos. Uno, con el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), mediante el cual las transferencias aumentan, del 40% al 45%, es decir, unos U$S 10 millones, en comparación con 2025. Ese incremento supone la distribución de unos $ 3.300 millones anuales a partir de 2026.

El FDI permite a las intendencias departamentales ejecutar proyectos que obtienen luego la validación técnica de la OPP y aprueba la Comisión Sectorial de Descentralización. Las iniciativas son financiadas en un 85% con recursos provenientes del programa y un 15% con los de los gobiernos departamentales.

Proyectos de desarrollo

La normativa vigente establece que, del presupuesto anual del FDI, al menos un 15% debe destinarse a proyectos en territorio municipalizado y un 3% a los de desarrollo productivo. Las iniciativas en ejecución varían entre los departamentos e incluyen mejoras en la infraestructura vial, construcción de pluviales, adquisición de maquinaria, incorporación de capacidades técnicas e innovaciones productivas.

Al incremento adicional alcanzado en este período, se agrega la creación del Fondo de Inversiones Estratégicas, que destinará unos U$S 80 millones a obras en todo el país.

A esas transferencias, se les suman las ya existentes, vinculadas a caminería rural.

OPP administra programa junto al BID

La OPP también administra, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, que despliega obras en los departamentos y ha permitido la concreción de grandes inversiones en todo el país.

Asimismo, el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal es la principal fuente de recursos de los 136 concejos municipales y despliega unos $ 2.700 millones por año.

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