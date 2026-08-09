Gobierno destina $3.300 millones anuales a intendencias para obras y desarrollo productivo

El FDI permite a las intendencias departamentales ejecutar proyectos que obtienen luego la validación técnica de la OPP y aprueba la Comisión Sectorial de Descentralización. Las iniciativas son financiadas en un 85% con recursos provenientes del programa y un 15% con los de los gobiernos departamentales.

Proyectos de desarrollo

La normativa vigente establece que, del presupuesto anual del FDI, al menos un 15% debe destinarse a proyectos en territorio municipalizado y un 3% a los de desarrollo productivo. Las iniciativas en ejecución varían entre los departamentos e incluyen mejoras en la infraestructura vial, construcción de pluviales, adquisición de maquinaria, incorporación de capacidades técnicas e innovaciones productivas.

Al incremento adicional alcanzado en este período, se agrega la creación del Fondo de Inversiones Estratégicas, que destinará unos U$S 80 millones a obras en todo el país.

A esas transferencias, se les suman las ya existentes, vinculadas a caminería rural.

OPP administra programa junto al BID

La OPP también administra, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, que despliega obras en los departamentos y ha permitido la concreción de grandes inversiones en todo el país.

Asimismo, el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal es la principal fuente de recursos de los 136 concejos municipales y despliega unos $ 2.700 millones por año.