La intendencia de Montevideo anunció que recuperó 38,6% más materiales reciclables en un año

La intendencia recalcó que "el crecimiento adquiere mayor dimensión cuando se observa qué proporción de los envases que se desechan logra ser recuperada".

De acuerdo con la informaciòn oficial, en julio del año pasado se recuperaban 13 de cada 100 envases vertidos en Montevideo. Doce meses después, la cifra llegó a 18 de cada 100. Es decir, en un año aumentó en cinco puntos porcentuales la proporción de materiales que logra ser recuperada y reincorporada a los circuitos de valorización.

El dato no refiere solamente a un mayor volumen de residuos recolectados. También muestra que una parte creciente de los materiales que ingresan al sistema puede ser separada, acondicionada y destinada nuevamente al circuito productivo.

Una vez recolectados, los materiales son trasladados a las cuatro cooperativas de clasificación de Montevideo —Burgues, La Paloma, Géminis y Durán—, donde son separados y preparados para su valorización. El proceso permite recuperar materiales con valor económico, fortalecer la economía circular y sostener fuentes de empleo.

El aumento de la recuperación forma parte de un cambio más amplio en la forma de gestionar los residuos en Montevideo. El objetivo es reducir progresivamente la cantidad de materiales que terminan enterrados y aumentar aquellos que pueden ser reutilizados o reincorporados a procesos productivos.

Gestión de residuos

Ese cambio está incluido en el Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos 2026-2027, que establece 50 líneas de acción prioritarias, con metas e indicadores para seguir su implementación.

La estrategia también incorpora la participación de municipios, empresas, organizaciones sociales y vecinos, además de las distintas áreas de la Intendencia, con la intención de modificar hábitos de generación y disposición de residuos.

Uno de los principales instrumentos en ese proceso es Hogares Sustentables, programa que promueve la clasificación en origen, la reducción y valorización de residuos y la economía circular. La iniciativa ya alcanzó a más de 40.000 hogares de Montevideo.