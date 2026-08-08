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Política

La intendencia de Montevideo anunció que recuperó 38,6% más materiales reciclables en un año

La Intendencia de Montevideo anunció que "se advierte un cambio significativo en uno de los principales desafíos que enfrenta la gestión" de Mario Bergara.

La intendencia de Montevideo recuperó en julio 621 toneladas de materiales reciclables, un 38,6% más que en el mismo mes de 2025.

La intendencia de Montevideo recuperó en julio 621 toneladas de materiales reciclables, un 38,6% más que en el mismo mes de 2025.
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Por Redacción Caras y Caretas

La intendencia de Montevideo recuperó en julio 621 toneladas de materiales reciclables, un 38,6% más que en el mismo mes de 2025, cuando se habían enviado a las plantas de clasificación 448 toneladas. La comuna informó en su página web que, en un año, el volumen recuperado aumentó en 173 toneladas y también creció la proporción de envases que vuelven al circuito de valorización: pasó del 13% al 18% del total de envases vertidos en el departamento.

Según los datos, relevados por la IM a comienzos de agosto, "se advierte un cambio significativo en uno de los principales desafíos que enfrenta Montevideo en materia de residuos: lograr que una mayor cantidad de materiales que todavía conservan valor no termine en los sitios de disposición final".

Mario Bergara presentó en la Junta la Agenda Ambiental

El aumento se registra cuando se cumple un año de la puesta en marcha de la Agenda Ambiental Estratégica de Montevideo, presentada por el intendente Mario Bergara ante la Junta Departamental en agosto de 2025. Uno de sus principales ejes es precisamente avanzar hacia un sistema que priorice la prevención, la reducción, la reutilización y la valorización de los residuos.

La intendencia recalcó que "el crecimiento adquiere mayor dimensión cuando se observa qué proporción de los envases que se desechan logra ser recuperada".

De acuerdo con la informaciòn oficial, en julio del año pasado se recuperaban 13 de cada 100 envases vertidos en Montevideo. Doce meses después, la cifra llegó a 18 de cada 100. Es decir, en un año aumentó en cinco puntos porcentuales la proporción de materiales que logra ser recuperada y reincorporada a los circuitos de valorización.

El dato no refiere solamente a un mayor volumen de residuos recolectados. También muestra que una parte creciente de los materiales que ingresan al sistema puede ser separada, acondicionada y destinada nuevamente al circuito productivo.

Una vez recolectados, los materiales son trasladados a las cuatro cooperativas de clasificación de Montevideo —Burgues, La Paloma, Géminis y Durán—, donde son separados y preparados para su valorización. El proceso permite recuperar materiales con valor económico, fortalecer la economía circular y sostener fuentes de empleo.

El aumento de la recuperación forma parte de un cambio más amplio en la forma de gestionar los residuos en Montevideo. El objetivo es reducir progresivamente la cantidad de materiales que terminan enterrados y aumentar aquellos que pueden ser reutilizados o reincorporados a procesos productivos.

Gestión de residuos

Ese cambio está incluido en el Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos 2026-2027, que establece 50 líneas de acción prioritarias, con metas e indicadores para seguir su implementación.

La estrategia también incorpora la participación de municipios, empresas, organizaciones sociales y vecinos, además de las distintas áreas de la Intendencia, con la intención de modificar hábitos de generación y disposición de residuos.

Uno de los principales instrumentos en ese proceso es Hogares Sustentables, programa que promueve la clasificación en origen, la reducción y valorización de residuos y la economía circular. La iniciativa ya alcanzó a más de 40.000 hogares de Montevideo.

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