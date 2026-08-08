Fernando Pereira cruzó a Álvaro Delgado por el proyecto de hidrógeno verde: "No entiende nada"

El dirigente nacionalista sostuvo que el proyecto “estaba todo encaminado” y advirtió que la actuación de la jerarca podía afectar las negociaciones con HIF Global.

La respuesta de Pereira llegó este sábado, luego del Plenario Nacional del Frente Amplio. El presidente de la coalición de izquierda fue particularmente duro con Delgado y sostuvo que sus críticas revelan un desconocimiento sobre la forma en que el Estado debe encarar una negociación de estas características.

“No entiende nada”, afirmó Pereira al ser consultado sobre los dichos del dirigente nacionalista.

El presidente del FA sostuvo que Delgado debería asesorarse antes de cuestionar públicamente una negociación que, por su propia naturaleza, tiene aspectos reservados.

“Tendría que llamar a alguien que lo asesore. Cuando un país está negociando con una empresa, lo que no puede hacer un presidente de partido es ponerse al lado de la empresa”, señaló.

Pereira llevó el cuestionamiento un paso más allá y planteó qué implicaría, desde su perspectiva, seguir el camino reclamado por Delgado.

“¿Qué quiere? ¿Que le regalemos la energía? ¿Que las negociaciones que son reservadas las hagamos públicas? ¿Eso es responsabilidad partidaria? No, eso se llama irresponsabilidad”, sostuvo.

Defensa de Fernanda Cardona

Para el presidente del Frente Amplio, el episodio no se reduce a una diferencia sobre los tiempos o las condiciones de una inversión. En su interpretación, también pone en discusión el papel que deben asumir los partidos políticos cuando están en juego decisiones estratégicas del Estado.

Pereira cuestionó que Delgado haya adoptado públicamente una posición coincidente con la empresa y sostuvo que esa actitud es incompatible con una concepción del Estado como responsable de defender el interés general durante una negociación.

En esa línea, acusó al Partido Nacional de reducir su actuación a una lógica electoral. “Solo juegan a campañas electorales”, afirmó.

El enfrentamiento se produce, además, en un momento en que el Frente Amplio busca consolidar su discurso de gobierno y, al mismo tiempo, profundizar su debate político interno de cara al Congreso Ordinario que se realizará en octubre.

El Plenario Nacional celebrado este sábado tuvo precisamente entre sus principales cometidos avanzar en el documento base que será discutido en esa instancia partidaria. Luego de la reunión, Pereira aprovechó la conferencia con los medios para reivindicar la gestión del gobierno de Yamandú Orsi y cuestionar la administración de Luis Lacalle Pou.