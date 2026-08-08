Cantante uruguayo, con miles de seguidores, está detenido por la explosión del cajero

Al ser sorprendidos, los involucrados emprendieron la fuga en el vehículo. Tras una persecución de varios kilómetros, en la que los fugitivos circularon a contramano, chocaron el vehículo y continuaron huyendo a pie, dos lograron escapar y tres fueron detenidos.

Dos chilenos y Montero

Entre los arrestados, hay dos ciudadanos chilenos, de 35 y 44 años, que, según los investigadores, habrían ingresado a Uruguay el 1° de agosto y se supone que viajaron con el propósito de cometer el robo.

El tercer detenido es el uruguayo Nahuel Montero, de 28 años, conocido artísticamente como Nahuel One 23, cantante con 13.000 suscriptores en YouTube y 17.000 seguidores en Instagram, plataforma en la que se muestra con autos de alta gama y comparte su música. Montero registra cinco antecedentes penales por hurto y, según la misma fuente, la Policía ya lo investigaba por varios delitos.

El jefe de la Zona Operacional III de la Jefatura de Canelones, Manuel Días, indicó que el uruguayo, como cantante de trap, viajó a Chile para una presentación y ahí entró en contacto con los chilenos.

Por su parte el jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, sostuvo que hay un quinto delincuente prófugo. "Tenemos algunos elementos como para poder llegar a establecer quien puede ser esa persona", afirmó. Los detenidos declaran ante la Fiscalía de Ciudad de la Costa de turno.

En el caso del cajero explotado en la madrugada del viernes, contaba con todas las medidas de seguridad, como el entintado de billetes.