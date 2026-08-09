Siete rutas y caminos permanecen cortados por crecidas en cuatro departamentos

A estos puntos se suman los pasos Los Higuerones y Los Membrillos, ambos situados sobre el camino Perineti.

Las interrupciones responden a la presencia de agua sobre las vías de circulación, por lo que se recomienda a los conductores extremar las precauciones y evitar el ingreso a zonas donde el nivel del agua pueda representar un riesgo.

Cortes en Cerro Largo y Durazno

En Cerro Largo, el corte se mantiene sobre la Ruta 44, a la altura del kilómetro 58, en el paso Mazangano.

Mientras tanto, en Durazno permanecen afectados dos puntos de la Ruta 42. Uno de ellos se encuentra en el kilómetro 41,500, donde está ubicado el puente sobre el río Yi, y el otro en el kilómetro 37, a la altura del arroyo Tala.

Florida también registra una interrupción

En Florida, el punto afectado se encuentra en Polanco del Yí, dentro de la jurisdicción de la Seccional 10ª.

Policía Caminera mantiene el monitoreo de la situación y actualiza el estado de las rutas y caminos afectados. Ante la presencia de agua sobre la calzada o puentes, las autoridades recomiendan no intentar atravesar los pasos cortados y consultar el estado de las vías antes de emprender un viaje.