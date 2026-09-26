Izquierda altenativa española lanzó su propio Frente Amplio con guiño a Uruguay y Chile

El nuevo espacio busca dejar atrás la etapa en la que Sumar estuvo identificado con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Díaz anunció a fines de febrero que no volvería a encabezar la candidatura en las próximas generales, dejando abierta una de las principales interrogantes de la nueva etapa: quién será la persona que lidere la lista.

La elección del nombre tampoco es casual. En España, la expresión “frente amplio” forma parte desde hace tiempo del lenguaje político de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, como referencia a la construcción de alianzas que permitan reunir a distintas organizaciones bajo una misma candidatura.

Pero la denominación tiene además una fuerte resonancia latinoamericana.

Un nombre con raíz en Uruguay

El Frente Amplio uruguayo aparece como uno de los principales referentes asociados a la nueva marca española con profunda admiración por el expresidente José Mujica.También Chile forma parte de esa referencia. La coalición Frente Amplio encabezada por Gabriel Boric fue la plataforma desde la que el dirigente llegó a la Presidencia chilena en 2022. El partido chileno se integró posteriormente en una nueva formación política junto con otras fuerzas de izquierda.

Ese recorrido latinoamericano es precisamente el que distintos medios españoles y europeos señalan al explicar la elección del nombre. La denominación permite asociar el nuevo proyecto español con experiencias de convergencia de diferentes sectores de izquierda en una misma papeleta.

En el caso uruguayo, además, la referencia a Mujica agrega un componente político y simbólico particularmente fuerte. El nombre no remite únicamente a una coalición electoral sino a una experiencia de construcción de una izquierda amplia que consiguió mantenerse durante décadas como espacio común de diferentes tradiciones políticas.

El Frente Amplio espera candidato

Mientras la nueva denominación avanza, la principal incógnita continúa siendo quién encabezará la candidatura de 2027.

Yolanda Díaz se apartó de la carrera electoral y las cuatro organizaciones todavía no definieron un referente común. Entre los nombres mencionados aparece el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien evitó confirmar una eventual candidatura y sostuvo que estará “en esa pelea” junto con otros dirigentes y ministros del espacio.

También aparece en las conversaciones la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, quien manifestó disposición a regresar a la política si se concreta un frente amplio electoral, aunque aclaró que actualmente no es candidata. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en cambio, se ha descartado para encabezar la candidatura.

A esto se suma otra cuestión todavía abierta: la eventual incorporación de Podemos y de otras fuerzas territoriales. El proyecto que hoy reúne a Sumar, IU, Más Madrid y Comuns aspira a ampliar su espacio de alianzas antes de las elecciones.