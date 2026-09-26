Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales ANP | sindicatos |

Jugó fuerte

Sindicato portuario reclama la renuncia de Jorge Gandini de la ANP

El gremio considera que mientras se desarrolla el proceso "debería dar un paso al costado". "No estamos frente a un asunto menor", aseguraron.

El director de la ANP por la oposición, Jorge Gandini.

El director de la ANP por la oposición, Jorge Gandini.

 Diego Lafalche / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En el documento, titulado “Puerto limpio”, el sindicato sostuvo que corresponde que sea la Justicia la que determine las responsabilidades y el alcance de los hechos. Al mismo tiempo, cuestionó que "una red de cobranzas en la que se habrían realizado determinadas transacciones es propiedad de la esposa del actual director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini".

El gremio consideró que esta situación constituye “una enorme gravedad institucional” y genera un escenario “absolutamente adverso para los intereses del sistema portuario y logístico nacional”. En ese sentido, sostuvo que no se trata de “un asunto menor” ni de una cuestión que pueda ser relativizada políticamente.

“Que nada menos que un integrante del directorio del organismo responsable de administrar y conducir parte estratégica de la actividad portuaria del país aparezca públicamente relacionado con una investigación de esta naturaleza genera preocupación, interrogantes y una legítima demanda de explicaciones”, señala el comunicado.

La investigación Trazador derivó en la condena de Pablo Leiva, quien se desempeñaba como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, por delitos de lavado de activos y tráfico interno de municiones. Gómez, integrante de la lista 250 del Partido Nacional, anunció la desvinculación de Leiva y afirmó que desconocía cualquier vínculo de su asesor con actividades ilícitas.

"Debería dar un paso al costado"

El sindicato remarcó que, en un sector como el portuario, “la transparencia, la seguridad y la integridad institucional son condiciones imprescindibles” y advirtió que cualquier situación de esta magnitud afecta la credibilidad de la institución y proyecta “una sombra que perjudica al conjunto del sistema portuario”.

Por ese motivo, el gremio portuario reclamó que el sistema político y las autoridades correspondientes exijan “el máximo esclarecimiento de los hechos” mientras continúan las investigaciones. Además, sostuvo que, mientras se desarrolla el proceso, Gandini “debería dar un paso al costado”, priorizando “el interés general, la institucionalidad y la credibilidad de la Administración Nacional de Puertos”.

“El puerto no puede quedar atrapado bajo ninguna sospecha que comprometa su transparencia, su función estratégica y su imagen a nivel nacional e internacional”, sostuvo el gremio, que reclamó instituciones “limpias, transparentes y alejadas de cualquier sombra de connivencia con el crimen organizado”.

Finalmente, el sindicato exhortó a que la investigación continúe “hasta sus últimas consecuencias”, con transparencia y garantías, y sostuvo que fortalecer la transparencia, la integridad y la confianza pública debe ser una responsabilidad compartida por todos los actores vinculados al sistema portuario.

“Un puerto limpio debe ser tarea y preocupación de todas y de todos”, concluyó el comunicado.

Temas

Te puede interesar