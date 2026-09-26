Sindicato portuario reclama la renuncia de Jorge Gandini de la ANP

“Que nada menos que un integrante del directorio del organismo responsable de administrar y conducir parte estratégica de la actividad portuaria del país aparezca públicamente relacionado con una investigación de esta naturaleza genera preocupación, interrogantes y una legítima demanda de explicaciones”, señala el comunicado.

La investigación Trazador derivó en la condena de Pablo Leiva, quien se desempeñaba como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, por delitos de lavado de activos y tráfico interno de municiones. Gómez, integrante de la lista 250 del Partido Nacional, anunció la desvinculación de Leiva y afirmó que desconocía cualquier vínculo de su asesor con actividades ilícitas.

"Debería dar un paso al costado"

El sindicato remarcó que, en un sector como el portuario, “la transparencia, la seguridad y la integridad institucional son condiciones imprescindibles” y advirtió que cualquier situación de esta magnitud afecta la credibilidad de la institución y proyecta “una sombra que perjudica al conjunto del sistema portuario”.

Por ese motivo, el gremio portuario reclamó que el sistema político y las autoridades correspondientes exijan “el máximo esclarecimiento de los hechos” mientras continúan las investigaciones. Además, sostuvo que, mientras se desarrolla el proceso, Gandini “debería dar un paso al costado”, priorizando “el interés general, la institucionalidad y la credibilidad de la Administración Nacional de Puertos”.

“El puerto no puede quedar atrapado bajo ninguna sospecha que comprometa su transparencia, su función estratégica y su imagen a nivel nacional e internacional”, sostuvo el gremio, que reclamó instituciones “limpias, transparentes y alejadas de cualquier sombra de connivencia con el crimen organizado”.

Finalmente, el sindicato exhortó a que la investigación continúe “hasta sus últimas consecuencias”, con transparencia y garantías, y sostuvo que fortalecer la transparencia, la integridad y la confianza pública debe ser una responsabilidad compartida por todos los actores vinculados al sistema portuario.

“Un puerto limpio debe ser tarea y preocupación de todas y de todos”, concluyó el comunicado.