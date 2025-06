La ruta de Pepe: medidas de frontera

Por eso las medidas anunciadas por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el jueves pasado en Artigas cobran tanta significación para nuestra fuerza política.

Acostumbrados a un gobierno adicto a un ciclo permanente de cortes de cinta y conferencias de prensa para festejar desde la instalación de conitos de carretera hasta la reinauguración de obras ya entregadas, la oposición parecía querer corrernos como a gallináceos. Nos quisieron marcar la cancha con los 100 días de gobierno transcurridos, pretendiendo imponer ante la ciudadanía la idea de que el gobierno de Yamandú Orsi carece de proyectos o no sabe cómo bajarlos a tierra. Pero nosotros no gobernamos para satisfacer los intereses de los malla oro, sino que vinimos a construir, tarea mucho más compleja que la de cerrar empresas, conceder exenciones a intereses particulares, intentar privatizar a escondidas o liberalizar los juegos en línea.

Las medidas de frontera anunciadas por Oddone y su equipo el pasado jueves son una muestra del estilo y la efectividad que Yamandú Orsi le está imprimiendo a su gobierno. Son una batería de acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo para alivianar la fuerte diferencia de precios con Brasil, que sufren los comerciantes de los departamentos de frontera: Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha.

Las cinco medidas:

* Eliminación del IVA mínimo y reducción del 50% de la tasa básica (11%) a las compras en comercios minoristas de ramos generales localizados a menos de 20 km de un paso de frontera. Esto se efectivizará a través del uso de tarjetas de débito

* Extensión del subsidio al 100% del arrendamiento de las terminales de pos para monotributistas y literal E

* Exoneración total de tributos a la importación para determinados productos, incluyendo la creación de un régimen especial de importación para que los comercios minoristas de ramos generales ubicados a menos de 60 km de la frontera puedan importar productos de la canasta básica

* Reducción de hasta 75% en los aportes patronales para los nuevos empleos creados en los próximos 12 meses por empresas ubicadas a menos de 60 km de un paso de frontera. Será aplicable a los rubros industria manufacturera, comercio minorista, alojamiento y servicios de comida, actividades administrativas y de apoyo, artes y entretenimiento y otras actividades de servicio

* Ampliación de la reducción del IMESI de 24% a 32%, medida que contribuye a avanzar en la equiparación del precio de la nafta en Uruguay con el vigente en los pasos de frontera con Brasil

Lo primero a destacar es que el ministro Gabriel Oddone y el subsecretario Martìn Vallcorba presentaron las medidas acompañados de su equipo, que incluyó a la directora de Zonas Francas, Isabella Antonaccio, y al director de la asesoría comercial del MEF, Juan Labraga. Todos los cuadros técnicos involucrados en las medidas se hicieron presentes en el evento organizado por la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), que nuclea a 25 Asociaciones, Cámaras y Centros Comerciales e Industriales del interior del país, y casi 8.000 micro y pequeñas empresas. También participaron Leandro Francolino, director del BROU, quien explicó la renovada importancia que la nueva gestión del banco estatal le está prestando a las micro, pequeñas y medianas empresas; y subdirector de OPP, Jorge Polgar.

Emblemático del espíritu del encuentro es que Oddone y Vallcorba viajaron desde Montevideo en ómnibus de línea, lo que demuestra un equipo económico sensible a las distancias que recorren y el tiempo que le lleva a los ciudadanos del norte llegar a Montevideo para ser escuchados y comprendidos. No podemos aspirar a los mandatos que nos dejó Pepe de integración regional, soberanía y desarrollo si primero no logramos integrar adecuadamente al norte del Río Negro en la república. Lo del jueves fue un primer paso de un gobierno que tiene estos preceptos marcados a fuego.

Debemos ser conscientes que si medidas de este tipo no fueron adoptadas antes, no fue por falta de propuestas. De hecho en la legislatura pasada se produjeron iniciativas similares provenientes del sector nacionalista del senador Sergio Botana y de sectores de Cabildo Abierto basados en Artigas. Sin embargo, ninguno de los proyectos fue del agrado del gobierno anterior, no eran convenientes para los malla oro, probablemente, importadores de productos no producidos en Uruguay, que gozan de protecciones implícitas en los registros de sus productos en el MSP y el LATU, por mencionar los casos más notorios.

Quizás en los próximos días surjan señales de alerta desde las burocracias funcionales y adaptadas a la conveniencia de la gran importación. No faltarán quienes procurarán instalar temores de que si compramos la misma pasta de dientes en una farmacia de Brasil nos podemos agarrar una enfermedad o cosa por el estilo, negando que la realidad del país es que cientos de miles de uruguayos ya consumen productos brasileros que ingresan diariamente a nuestro territorio. Deberemos estar atentos que la misma maquinaria de intereses que logró «comerle la oreja» a la gestión anterior del MEF no logre descarrilar las mejores intenciones de Oddone y Vallcorba.

En todo caso, debe quedar claro que el espíritu de estas medidas no pasa por liberalizar la importación de productos que compitan con la industria nacional, sino todo lo contrario. Con estas medidas se procura pisar rentas de agentes económicos mal acostumbrados a generar ganancias extranormales a costa del trabajo de los uruguayos. Estas medidas requieren audacia y valentía, mis felicitaciones al equipo económico.

Nos van a pegar y los compañeros tendrán que prepararse. Así que a no aflojar, porque para este combate nos preparó Pepe.

Charles Carrera Leal

Dirigente político del MPP y Frente Amplio