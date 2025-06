Orsi: "Conformar los equipos y desatar nudos que dejó la administración anterior"

El mandatario también reconoció que todo presidente aspira a más logros, aunque sostuvo que se mantendrá fiel a su forma de gobernar. “Yo no pensaba en otra cosa distinta. Si alguien pensaba que yo iba a entrar con tres o cuatro leyes y iba a ser la vedette del carnaval, que sigan esperando. No me interesa”, declaró.

Orsi no quiere polemizar con Lacalle

Consultado sobre los dichos del expresidente Luis Lacalle Pou, quien afirmó que el Frente Amplio se preparó para ganar pero no para gobernar, Orsi evitó polemizar. “No me gusta hacer comentario, pero sí me gusta escucharlo. ¿Qué aporta si yo le devuelvo la pelota? No aporta nada. Cada cual tiene el juicio y los politólogos están para eso. Yo no me voy a mover en base a lo que la politología me indica”, respondió.

En relación con los recientes cambios en su gabinete, Orsi aseguró que las decisiones se tomaron para garantizar la continuidad del trabajo y los planes trazados. “Son cosas que no son deseadas, que no te gusta que pasen, pero se tomaron las definiciones correctas para poder seguir trabajando”, afirmó.

El presidente destacó dos aspectos como fundamentales en esta primera etapa de gestión: la conformación de los equipos y la resolución de “nudos” heredados de la administración anterior. “Conformar los equipos y encontrar la gente que te agarre el viaje fue clave. El Estado no paga bien en algunas áreas, y hay gente que prefiere quedarse en la actividad privada. Y lo otro fue desatar los nudos que quedaron atados, que algunos fueron explicitados en la transición y otros no”, señaló.