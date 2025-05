Lucía compartió con Orsi los últimos mensajes políticos de Pepe

Pepe y la gente

El presidente Yamandú Orsi dijo este miércoles que encontró "muy bien" a la exvicepresidenta Lucía Topolansky y comentó que en una charla que mantuvieron durante la noche del martes en la chacra de Rincón del Cerro hablaron de "deberes" que dejó José Mujica, fallecido a los 89 años.

Consultado sobre cuáles fueron los momentos en que vio más feliz al expresidente, Orsi opinó que eran "cuando se rodeaba con la gente común y se desprendía de nosotros". "Cuando estaba en contacto con la gente lo veías en su salsa, fundamentalmente en el interior", apuntó.

Para el presidente la gente veía en Mujica "a alguien igual". "Desde ese igual tuvo la grandeza de trazar objetivos, era capaz de tener un diálogo con un rey o con un peón de tambo", continuó

"Hay actores políticos que trascienden y generan quiebres. Pepe va a integrar las páginas no solo de la historia nacional, cuando uno anda por el mundo nos reconocen por el fútbol o por Mujica", cerró.

Lucía y los deberes para Orsi

En el MPP ya hablan de “rodear a Lucía”, pero también saben que Topolansky volverá al ruedo político del que se alejó en los últimos meses. Topolansky estaba en los temas gruesos de la organización y piensa continuar adelante durante los próximos meses apoyando la gestión de Orsi.

El mandatario reveló en las últimas horas una conversación que tuvo con Topolansky: “Ellos dos (Pepe y Lucía) se prepararon muy bien juntos (...) a tal punto que en la conversación de anoche Lucía nos relató todos los últimos acuerdos y deberes que habían quedado”, contó este martes el presidente Orsi. “El viejo vivió con mucha intensidad hasta el final, y Lucía sigue con mucho entusiasmo para terminar las cosas que le encargó”. Según se supo, entre algunas de las instrucciones políticas que dejó Mujica a los integrantes del gobierno pasaron por trabajar para afianzar la integración latinoamericana y también fortalecer al Instituto Nacional de Colonización a través de la compra de campos.

Uno de los temas que surgió en la conferencia de prensa de Orsi fue quien va a tomar la posta y heredar el liderazgo de Mujica en el MPP. “Esas cosas no se decretan, ni siquiera se votan”, dijo Orsi. “Yo siempre dije que uno puede ser candidato, tener algún cargo, presidente de la República, ser jefe de un partido (...). Ahora, el liderazgo y más de la magnitud de alguien como Pepe, hoy no es fácil identificarlo. Porque aparte eso nace de manera bastante más espontánea y no se transfiere de manera mecánica. Lo que sí es claro que él nos dijo que todos teníamos que tomar esa posta. Y todos la agarramos”.