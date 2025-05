Pedro Pascal: ¿Cómo un actor latino se convirtió en la estrella más querida de Hollywood?

A partir de ese momento, Pascal dejó de ser un actor de reparto para convertirse en protagonista. Netflix lo eligió para liderar Narcos, donde interpretó al agente Javier Peña, y su rostro se volvió internacional. Poco después, Disney confió en él para encarnar al misterioso cazarrecompensas en The Mandalorian, una de las series más exitosas del universo Star Wars. Aunque gran parte del tiempo actúa detrás de un casco, Pascal logra transmitir emoción y profundidad, confirmando su talento actoral.

The Last of Us

El papel de Joel en The Last of Us consolidó su estatus como actor de primera línea. Su interpretación del protector rudo pero vulnerable, en una historia cargada de drama y tensión, mostró una vez más su capacidad para dotar de humanidad a personajes complejos. La serie fue un fenómeno global, y Pedro Pascal se volvió viral por su actuación y por su calidez en entrevistas, su humor y su cercanía con los fans.

A todo esto se suma su estilo único, su actitud relajada y su firme compromiso con causas sociales como los derechos LGBTQ+. En una industria que muchas veces impone moldes rígidos, Pascal ha sabido destacar por hacer justamente lo contrario, derribar etiquetas, mostrarse auténtico, celebrar la diversidad y no tomarse demasiado en serio. Esa frescura, combinada con su talento, lo ha transformado en algo más que un actor exitoso, es un fenómeno cultural.

Próximamente lo veremos en Materialistas y en Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, donde dará vida al nuevo Reed Richards. Hollywood lo ama, las redes lo adoran y las cámaras lo siguen a donde vaya. ¿La fórmula de su éxito? Trabajo duro, honestidad emocional, un toque de rebeldía y una conexión genuina con su público. Pedro Pascal no fue fabricado por la industria; la conquistó a su manera. Y en un mundo donde todo parece efímero, eso es lo que lo convierte en una verdadera estrella.