El pedido de Pepe a Cosse y la promesa que le hizo la vicepresidenta

"La verdad que desde ayer tengo un aluvión de recuerdos y hoy, la verdad, que viendo a la ciudadanía que está rindiendo homenaje a él, lo representó y lo representa en nuestros corazones, un ejemplo, honestidad, compromiso", expresó en rueda de prensa.

"De alguna manera, creo que es uno de los grandes aportes de Pepe a la política del Uruguay: traerle humanidad, con sus virtudes y con sus defectos, pero con mucha frontalidad y cariño, y un entrañable cariño por su pueblo", aseguró Cosse.

Pepe y el pedido a Cosse

La vicepresidenta recordó que tuvo "muchísimos diálogos de diferente tenor" con el expresidente. Dijo que de las últimas charlas que tuvo fue después de la victoria del Frente Amplio en las elecciones nacionales. "Durante todo el año yo me fui interesando y conversamos telefónicamente durante todo el año por su salud y por la vida en general", señaló.

"Después de noviembre hablamos un par de veces y enseguida de noviembre me dijo algo que yo le prometí. Él me pidió: 'no te calles nunca' y yo le dije: 'te prometo que no me voy a callar nunca'", detalló. Y cerró: "Fue un diálogo que llevo conmigo".

Sobre su vínculo con el expresidente, contó que “era de charlar” y dijo que “Pepe tuvo vínculo con una enorme cantidad de personas, de pueblo, de actores políticos y sociales, y lo que está pasando hoy (con la multitud que concurrió a despedirlo al Palacio Legislativo) es eso que provocan los grandes, de hacer brotar lo mejor de nosotros mismos”.

Finalmente, Cosse se refirió al futuro de la política local con la desaparición de grandes referentes de las últimas décadas, como Mujica, Tabaré Vázquez, Danilo Astori o Mariano Arana. “Tiene que seguir mejor, es la única forma. Tenemos que hacer buena política”, afirmó la vicepresidenta.