Ojeda contra los grupos terroristas y "lo peor de la vieja política"

Muy bien recibido por el canal de La Nación, Ojeda se despachó: "En este partido no te podés cuidar las piernas. ¿Cuál es el problema? Uruguay no tiene un listado de grupos terroristas, entonces formalmente te dicen ‘pero no tenemos un listado’. Bueno, hagamos un listado y empecemos por estos dos".

Todo por culpa del Frente Amplio

El espacio mediático que tanto colaboró con la campaña de Milei le sirvió para volver a cargar contra el Frente Amplio, apelando, como el presidente libertario, al discurso sobre “la nueva política” y “la vieja política”.

El candidato colorado recordó que el año pasado, en el mes de octubre, luego del ataque de Hamas, el tema fue discutido en el Parlamento: "Uruguay ni siquiera pudo, a nivel del Parlamento, emitir una declaración de condena dura al hecho porque el Frente Amplio quería hacerlo más diluido y condenar todos los actos de violencia en genérico. No se puede ser tibio y equiparar todo con todo", apuntó.

Esto, sostuvo, le da vergüenza, porque es la “peor vieja política”: "Entonces, que un país como Uruguay tenga problemas con partidos democráticos para condenar eso, de forma clara, concreta y enérgica, a mí me da mucha vergüenza. Y sabés qué es eso, es la peor vieja política".

Ojeda quería la foto

La oportunidad de estar ante cámaras también sirvió para “pegarle” a la fórmula frenteamplista, (casi) en el mismo tono con que Milei suele cargar contra sus opositores (“la vieja política”, “la casta”).

Y el motivo del cuestionamiento no fue un argumento político, un planteo de programa de gobierno. Fue una foto. O, mejor dicho, la ausencia de una foto: "Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, se va a España a ver a Pedro Sánchez y a su vez, él y su compañera de fórmula vienen ahora a Buenos Aires al evento de AMIA y no suben una foto, no ponen nada, están un rato y se van como que vinieran hasta con vergüenza de venir".

A lo que agregó: "La foto con Pedro Sánchez sí está y la foto con Alberto Fernández también siempre estuvo", criticó. "Yo creo que ellos son la peor vieja política; Yamandú Orsi, Alberto Fernández, Pedro Sánchez".