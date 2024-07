Para Yamandú Orsi el resultado electoral en Venezuela no es confiable

Para el candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, los resultados de las elecciones en Venezuela no son confiables. En un mensaje publicado en su cuenta de X afirma: "Cuando un gobierno no ofrece las garantías suficientes. Cuando de antemano se dice: “si no gano, es fraude”. Cuando Brasil decide no enviar observadores. El resultado no podía ser otro: sospechado".