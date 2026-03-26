Caso Maduro: segunda audiencia en Nueva York define el rumbo del presidente secuestrado

Este 26 de marzo, el sistema judicial de los Estados Unidos lleva adelante la segunda audiencia en el caso contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen bajo custodia federal desde principios de año. Tras su secuestro en Caracas el pasado 3 de enero y su posterior traslado a Nueva York, ambos enfrentan acusaciones de EEUU vinculado a tráfico de drogas y posesión de armas, delitos vinculados a una presunta conspiración contra la seguridad del mencionado país.
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La situación de Maduro
Actualmente, el exmandatario se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Informes sobre sus condiciones de reclusión indican que permanece en una celda de dimensiones reducidas y bajo un estricto régimen de seguridad que le permite salidas limitadas apenas tres veces por semana. Esta situación ha sido parte de los argumentos de su defensa, que busca visibilizar las condiciones de detención mientras avanza el proceso judicial.
En la primera instancia celebrada el 5 de enero, tanto Maduro como Flores rechazaron los cargos y se declararon inocentes ante el tribunal. La representación legal está siendo liderada por el abogado Barry Pollack, reconocido internacionalmente por su trabajo en casos de alto perfil como la liberación de Julian Assange. Uno de los puntos de mayor fricción en la jornada de hoy radica en la impugnación de las restricciones impuestas por el Departamento del Tesoro, las cuales han impedido que el Gobierno venezolano financie la defensa legal de los acusados.
El desarrollo de esta audiencia es seguido de cerca por la comunidad internacional, dado que los resultados de las mociones presentadas por la defensa podrían determinar la viabilidad de los cargos o el calendario definitivo para el juicio oral.