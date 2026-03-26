Caso Maduro: segunda audiencia en Nueva York define el rumbo del presidente secuestrado

En la primera instancia celebrada el 5 de enero, tanto Maduro como Flores rechazaron los cargos y se declararon inocentes ante el tribunal. La representación legal está siendo liderada por el abogado Barry Pollack, reconocido internacionalmente por su trabajo en casos de alto perfil como la liberación de Julian Assange. Uno de los puntos de mayor fricción en la jornada de hoy radica en la impugnación de las restricciones impuestas por el Departamento del Tesoro, las cuales han impedido que el Gobierno venezolano financie la defensa legal de los acusados.