Una delegación partió desde Venezuela para reestablecer relaciones diplomáticas con EEUU

Período de "mucha turbulencia"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este miércoles que una delegación venezolana viajó a Washington para iniciar el diálogo diplomático con Estados Unidos, luego del anuncio realizado ayer sobre la intención de recomponer los nexos bilaterales de manera constructiva y mutuamente beneficiosa, tras un período que calificó como "de mucha turbulencia".

"Sabemos que venimos de momentos de mucha turbulencia en nuestras relaciones bilaterales y agradezco que, en este momento, ambos gobiernos estemos en disposición de abonar una agenda diplomática constructiva bilateral", sostuvo la dignataria durante su participación telemática en la Cumbre Prioritaria del Foro de Inversiones Internacionales en Miami. En ese sentido, precisó que los diplomáticos ya se trasladaron a la capital estadounidense "para el establecimiento del diálogo diplomático, político y geopolítico requerido para la vida de las naciones".

La Embajada de Venezuela en EE.UU. se encuentra inoperativa desde 2019, cuando Caracas rompió relaciones con la Casa Blanca por desconocer a las autoridades electas y aupar un pretendido Gobierno interino. Asimismo, la legación estadounidense en Caracas sigue inactiva, pese a que en febrero pasado asumió la embajadora Laura Dogu como encargada de negocios.

Adicionalmente, Rodríguez enfatizó que "Venezuela juega un papel relevante en la economía regional en América Latina y el Caribe" y exhortó a la "unión latinoamericana", que ubicó como contrapunto a "la propuesta del presidente Donald Trump", sin precisar a qué se refería. "América Latina requiere mayor unidad, mayor integración económica, financiera y en infraestructura", puntualizó.

Relaciones diplomáticas rotas en 2019

El restablecimiento de los lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, fue acordado formalmente a inicios de este mes entre Caracas y Washington. Este acercamiento se produjo en un contexto marcado por la captura en Caracas del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar estadounidense desarrollado en enero pasado. Ambos tienen prevista una audiencia judicial para este jueves en Estados Unidos, lo que ha acelerado las coordinaciones entre los dos gobiernos en medio de un escenario geopolítico en rápida transformación.

Durante su intervención, Rodríguez reiteró la solicitud de su gobierno al presidente Donald Trump para que se levanten las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela.

"Le hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía", subrayó la presidenta encargada, en un mensaje dirigido tanto a los empresarios presentes como a la administración estadounidense. El gobierno de Trump ya había dado un paso significativo a mediados de marzo al notificar a la justicia de ese país su reconocimiento oficial de Rodríguez como gobernante de Venezuela, un gesto que ella calificó como "el reconocimiento a un país y que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar".