¿Quién debe pagar el rescate de la Caja de Profesionales?

Aunque parezca contradictorio, el concepto tantas veces repetido de que la Caja puede quebrar no aplica exactamente en este caso. Esto se debe a que el Estado, a través de lo que dispone la Constitución, es garante del pago de jubilaciones y pensiones. Dicho de otra forma, la parte del gasto que mes a mes no pueda cubrir la CJPPU con sus fondos, lo deberá pagar el Estado. Como es fácil comprender, esto no solo representaría un perjuicio para toda la sociedad, sino que además sería profundamente injusto.