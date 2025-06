Nacional maneja el nombre de un zaguero para incorporar y habrá reunión con Lodeiro

Pésimo arbitraje de Matonte

Con un pésimo arbitraje de Matonte, con un gol dudosamente anulado, con tarjetas que demoraron en salir, llevó a que el partido se desvirtue. Alex Vázquez debió ser expulsado a los 28 minutos por una fuerte falta a Nicolás López que el juez ni siquiera había cobrado falta. Fue expulsado a los 44 por doble amarilla. Agustín Pereira también por doble amarilla fue expulsado en el cervecero a los 55 minutos. Ya el partido era totalmente especial. Los jugadores de Racing estaban muy alterados. Tal es así, que a los 66 minutos Gastón Bueno fue expulsado tras insultar supuestamente al juez luego de un contragolpe en el cual el Diente López perdió la oportunidad de hacer otro gol.

Así y todo, al equipo de Peirano le costó y mucho cerrar el partido. Racing con tres hombres menos se metió atrás, defendió en bloque y Nacional nunca supo como romper esa barrera. Tal es así que a los 87 minutos, Mateo Cáceres tras un error de Ignacio Suárez puso el descuento y se abrió un manto de dudas en el final del partido.

En conferencia de prensa Pablo Peirano rescató la victoria tricolor y sobre todo el invicto que tiene a nivel local. "Generamos ocasiones de gol, tanto en el primer tiempo como en el segundo, ellos también hicieron un buen bloque y trabajaron bien la parte defensiva. Tuvieron un mano a mano en el primer tiempo, y después prácticamente no tuvieron chances de gol. Nosotros sí generamos, hicimos dos, podíamos haber hecho más. Nos hicieron ese gol sobre el final, que también es mérito del que ejecuta esa pelota".

Y continuó: "No es que nos haya costado, no pudimos convertir pero controlamos el partido. Ellos nos sacaron las transiciones, nos faltó más ese puntillazo final adentro del área. Ellos tambíen, más allá de quedarse con menos hombres, mantenían su bloque, no había muchos espacios. Costó, pero tuvimos situaciones en el palo, remates, cierres de ellos. Hay que seguir trabajando, se suma de a tres otra vez y eso es importante", dijo el entrenador.

"Sumar de a tres es lo que importa. Dentro de sumar, seguimos construyendo trabajo y funcionamiento. Hay que seguir por esta senda del triunfo y seguir trabajando para mejorar".

Peirano también se refirió sobre la no inclusión de Lucas Villalba en la oncena titular. "Fue una decisión técnica. Hoy entró muy bien en el segundo tiempo, le dio vértigo que es la virtud que tiene, solamente eso, no hay misterio", cerró el entrenador.

Va por un zaguero y reunión con Lodeiro

Mientras Nacional continúa liderando su zona en el Torneo Intermedio y también la Tabla Anual, la dirigencia trabaja desde hace días intentando reforzar el plantel para el Clausura.

Luego de la salida de Diego Polenta, Nacional busca un zaguero central. Según informó Carve Deportiva, el nombre de Matías De Los Santos está en el radar tricolor. El defensor de 32 años surgió en Danubio, jugó en Millonarios de Colombia, Vélez Sarsfield de Argentina, Colo Colo de Chile, tuvo un pasaje por Liverpool y actualmente defiende a Atlético Tucumán. Habrá que esperar si en las próximas horas se puede cerrar la incorporación al equipo que dirige Pablo Peirano.

Otro que podría pegar la vuelta es Nicolás Lodeiro. Esta semana seguramente el jugador se reúna con la dirigencia tricolor para saber si esta vez se concreta el retorno del volante al club que lo vio nacer. Pese a muchas idas ya vueltas, Nacional no le cierra pa puerta al sanducero.