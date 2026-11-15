Rocha: vuelve a escena el proyecto de un puerto de aguas profundas

Etcheverry explicó que el escenario comercial y logístico regional cambió desde que se formuló la propuesta original. Por esa razón, consideró necesario revisar los volúmenes y las características de las mercaderías que podrían utilizar la terminal, así como la demanda futura y el interés de las compañías navieras.

La ministra también señaló que la ubicación estratégica de Uruguay debe estar acompañada por inversiones en infraestructura y en toda la cadena logística para que una eventual terminal pueda generar actividad económica y empleo.

Una salida al Atlántico para la región

Uno de los principales argumentos que vuelven a impulsar el proyecto es su potencial para ofrecer una alternativa de salida al océano Atlántico a países como Paraguay y Bolivia, que mantienen un interés estratégico en mejorar sus conexiones comerciales.

En ese contexto, Uruguay reactivó el mecanismo de integración Urupabol, que reúne a los tres países y busca profundizar la cooperación en materia de transporte, logística y comercio exterior.

La eventual construcción del puerto permitiría ampliar las posibilidades de circulación de mercaderías y fortalecer el posicionamiento uruguayo en el sistema portuario regional. Sin embargo, para que esa perspectiva se concrete será necesario determinar si existe suficiente demanda de cargas y si la nueva infraestructura puede competir con otras alternativas logísticas disponibles.

Un proyecto con antecedentes y desafíos pendientes

La iniciativa tiene una historia que se remonta al gobierno de Mujica. En 2012, el Poder Ejecutivo impulsó la habilitación de una terminal portuaria en la costa oceánica de Rocha, vinculada inicialmente, entre otros objetivos, al transporte de mineral de hierro del proyecto minero Aratirí.

La propuesta contemplaba una inversión estimada entonces en unos 1.200 millones de dólares y una infraestructura capaz de recibir buques de gran calado. Sin embargo, el proyecto no avanzó y perdió prioridad durante las administraciones posteriores.

Ahora, su reaparición abre nuevamente el debate sobre las oportunidades de desarrollo que podría generar para Rocha y para el país, pero también sobre los costos, las condiciones ambientales y las transformaciones territoriales que implicaría una obra de semejante magnitud.

La costa rochense tiene una fuerte vinculación con el turismo, las actividades productivas y los ecosistemas naturales. Por eso, una eventual terminal deberá contemplar no solamente su rentabilidad económica, sino también sus efectos sobre el territorio y las comunidades cercanas.

Por el momento, el gobierno no anunció una decisión definitiva de construcción ni un presupuesto actualizado. La etapa que comienza estará centrada en reunir información y evaluar si el proyecto resulta viable en las condiciones actuales.

La discusión, por tanto, trasciende la posibilidad de levantar una nueva infraestructura portuaria: pone sobre la mesa qué modelo de desarrollo quiere impulsar Uruguay en su costa atlántica y qué beneficios concretos podría dejar una inversión de estas características en el departamento de Rocha.