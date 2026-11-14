Graciela Bianchi: "Mónica Ferrero es fical de Corte gracias a la oposición"

«Me extraña profundamente que una persona que se supone estudia por lo menos para las entrevistas que realiza, no tenga la menor idea de todo lo que está haciendo la oposición desde hace mucho tiempo para que Mónica Ferrero sea la Fiscal de Corte», disparó la legisladora.

Graciela Bianchi y Mónica Ferrero

La senadora rechazó que la discusión se plantee en términos de firmeza o de actitudes personales y apeló a una particular reivindicación de género: «Acá no es cuestión de bravuconadas ni de ponerse los pantalones, hay muchas mujeres que nos pusimos las polleras hace mucho tiempo y estamos denunciando los manejos políticos del Frente Amplio sobre la Fiscalía».

Pero Bianchi fue más allá y se atribuyó a la oposición un papel decisivo en la llegada de Ferrero al máximo cargo de la Fiscalía. «La Dra. Ferrero hoy en día es la Fiscal de Corte gracias a la oposición y a muchos que venimos advirtiendo dichos manejos», sostuvo.

La afirmación no deja de llamar la atención, porque convierte la continuidad de una jerarca que debe desempeñar sus funciones con independencia en una suerte de logro político de la oposición. Una interpretación que, además, vuelve a colocar a la Fiscalía en el centro de la disputa partidaria.

Cuestionamiento a los periodistas

En su respuesta, Bianchi también apuntó contra lo que considera una animadversión de los periodistas hacia los políticos. «¿No serán los periodistas los que tendrán que asumir la responsabilidad que les corresponde como tales? La animadversión contra los políticos está ya al límite de lo aceptable», escribió.

Y cerró con una defensa de la actividad política y una invitación que tampoco pasó inadvertida: «Hay personas que nos dedicamos a la política y cumplimos con nuestra función; pregúnteselo a Mónica Ferrero».