Pablo Mieres se tiene fe: quiere convencer a la coalición de ir bajo un solo lema para evitar el balotaje

La estrategia de Mieres

Mieres defendió la iniciativa con argumentos vinculados al sistema electoral uruguayo. En declaraciones a El País, explicó que, cuando los partidos concurren bajo un mismo lema, todos los votos se contabilizan para la distribución de los cargos correspondientes a esa agrupación. En cambio, cuando lo hacen por separado, los restos electorales pueden terminar favoreciendo a la fuerza más votada, en este caso el Frente Amplio.

«Cuando se concurre con un lema único, todos los votos se usan para los cargos del propio lema. Con lemas separados los restos se pierden a favor del lema mayor que es el Frente Amplio, nuestro adversario. Es un argumento muy fuerte», sostuvo.

Para el Partido Independiente, un lema común permitiría que los votos de todas las corrientes opositoras sumaran en una misma estructura. Para los blancos, que constituyen el principal caudal electoral del bloque, la cuestión también pasa por cuánto de su identidad y de su protagonismo estarían dispuestos a ceder.

Mieres también considera que la fórmula permitiría resolver otro problema de la estrategia opositora: el escaso tiempo disponible entre la primera y la segunda vuelta electoral para trasladar los votos de quienes respaldaron a los candidatos que quedaron por el camino hacia quien finalmente disputa el balotaje.

Evitar el balotaje y fortalecer al Partido Independiente

Con un lema único, argumenta, la competencia por la candidatura presidencial se resolvería en las elecciones internas de junio. Luego se podría conformar una fórmula presidencial integrada por dirigentes de dos partidos diferentes de la coalición, evitando la negociación contrarreloj que se produce después de la primera vuelta.

El propio dirigente reconoció que la iniciativa todavía está lejos de reunir consensos. «No estamos aferrados a él pero creemos que es el mejor camino», admitió.

Un programa para volver al gobierno

La propuesta electoral no fue la única resolución de la Convención Nacional del Partido Independiente. La fuerza también planteará la creación de ámbitos técnicos multipartidarios para que, durante 2027, los distintos socios de la coalición elaboren un programa común de gobierno.

Para Mieres, la oposición no puede limitarse a capitalizar el desgaste del oficialismo. «Que las encuestas muestren que la gente hoy no está apoyando al gobierno no quiere decir que la ciudadanía respalde la alternativa de la oposición. Tenemos que mostrar un proyecto bien elaborado, para ganar apoyo», afirmó.

En la declaración final de la convención, el Partido Independiente sostuvo que, transcurridos casi dos años de gestión, el Frente Amplio no habría cumplido ninguna de las promesas formuladas durante la campaña electoral, y atribuyó a ese incumplimiento los altos niveles de desaprobación ciudadana.