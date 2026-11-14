Alberto Grille presenta su libro "La mala muerte" el miércoles 18 de noviembre en el Teatro El Galpón

El próximo miércoles 18 de noviembre, a las 19:30 horas, tendrá lugar en el Teatro El Galpón la presentación oficial de La mala muerte, la nueva obra literaria de Alberto Grille publicada bajo el sello de la Fundación de Cultura Universitaria. El encuentro convocará a destacadas figuras de la cultura y el periodismo nacional, contando con las intervenciones de Mauricio Rosencof, Pablo Cohen y Julieta Zidán, quienes acompañarán al autor en el lanzamiento de este volumen tras veinticinco años de trayectoria al frente de la revista Caras y Caretas.