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Política libro | memoria |

Historia viva

Alberto Grille presenta su libro "La mala muerte" el miércoles 18 de noviembre en el Teatro El Galpón

La obra reúne treinta y seis relatos que transitan la frontera entre la crónica periodística y la ficción literaria, editada por la Fundación de Cultura Universitaria.

Alberto Grille y los 25 años de Caras y Caretas.

Alberto Grille y los 25 años de Caras y Caretas.

 Meri Parrado
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Por Redacción de Caras y Caretas

El próximo miércoles 18 de noviembre, a las 19:30 horas, tendrá lugar en el Teatro El Galpón la presentación oficial de La mala muerte, la nueva obra literaria de Alberto Grille publicada bajo el sello de la Fundación de Cultura Universitaria. El encuentro convocará a destacadas figuras de la cultura y el periodismo nacional, contando con las intervenciones de Mauricio Rosencof, Pablo Cohen y Julieta Zidán, quienes acompañarán al autor en el lanzamiento de este volumen tras veinticinco años de trayectoria al frente de la revista Caras y Caretas.

El libro compila treinta y seis relatos que evocan vivencias personales, episodios históricos y anécdotas de época, entre las que destacan piezas como «El asado de Guayasamín», «El bolso de Ofelia», «Fidel, la velocidad y la resistencia», «El secuestro», «El barrio de la Aguada», «Líber, Hugo y Susana: cuando las calles empezaron a cambiar», «Fuera Johnson de Vietnam», «La noche que Larrañaga fue presidente», «El catre de Gadafi» y «El día que fui preso común», además del texto que otorga título a la publicación.

El origen de los relatos y la memoria escrita

Según explica el propio Grille en el prólogo de la obra, el impulso inicial para dar forma a este libro surgió a partir de la curiosidad de sus nietos por conocer las diversas etapas de su vida, así como de las inquietudes de otros jóvenes interesados en rescatar la memoria de figuras entrañables y valiosas que ya no están presentes.

Entre la crónica periodística y la creación literaria

Los textos incluidos en La mala muerte nacen de episodios atesorados y narrados en múltiples ocasiones que, al pasar por el tamiz de la escritura, adquirieron una dimensión propiamente literaria. En el proceso de reconstruir diálogos, personajes, escenarios y acontecimientos reales, el autor reconoce que "la imaginación vino a llenar los agujeros que dejaron los años".

De este modo, la obra conjuga rigor testimonial con una cuota de ficción, humor y aguda observación, situando cada relato en ese territorio fronterizo entre el oficio periodístico y la literatura que invita a una lectura ágil y reflexiva.

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