Uruguay y la transformación demográfica: uno de cada tres habitantes tendrá más de 65 años en 2070

Uruguay enfrenta una transformación demográfica que tendrá consecuencias profundas en su organización social y económica. Actualmente, el 16,1% de la población supera los 65 años, pero las proyecciones de Naciones Unidas indican que esa proporción llegará al 32,5% en 2070. De mantenerse esta tendencia, uno de cada tres uruguayos será adulto mayor.
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El fenómeno responde a dos factores principales: el aumento de la esperanza de vida y la disminución de los nacimientos. Según explicó la socióloga y demógrafa Mariana Paredes, el país tiene una tasa de crecimiento poblacional cercana a cero, mientras que el grupo que más aumenta es el de las personas mayores.
El geriatra Aldo Sgaravatti advirtió que próximamente habrá más adultos mayores que menores de 25 años, un cambio que obligará a repensar las políticas públicas y los servicios destinados a esta población.
Jubilaciones y cuidados ante una nueva realidad
El envejecimiento plantea importantes desafíos para el sistema de protección social. La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, señaló la necesidad de ampliar los servicios de salud y cuidados.
Un estudio del organismo indica que una persona de 65 años tiene una esperanza de vida de 21,4 años si es mujer y de 15,8 si es hombre. Actualmente, unas 490.000 personas mayores reciben prestaciones del BPS y más del 30% cobra la jubilación mínima, fijada en $21.888.
La soledad, otro desafío de la vejez
El envejecimiento de la población no es solamente una cuestión de jubilaciones, salud o cuidados: también interpela el modelo de sociedad que Uruguay quiere construir.
El desafío será garantizar que vivir más años signifique también vivir mejor, con autonomía, ingresos dignos, vínculos afectivos y oportunidades de participación. Para eso, no alcanza con adaptar los servicios públicos a una población cada vez más longeva.
También será necesario combatir la soledad, reducir las desigualdades y construir espacios donde las personas mayores sigan siendo protagonistas de la vida social. En una sociedad que envejece, la calidad de vida de sus adultos mayores será, en definitiva, una medida de su capacidad para cuidar e integrar a todas las generaciones.