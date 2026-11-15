Uruguay y la transformación demográfica: uno de cada tres habitantes tendrá más de 65 años en 2070

Jubilaciones y cuidados ante una nueva realidad

El envejecimiento plantea importantes desafíos para el sistema de protección social. La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, señaló la necesidad de ampliar los servicios de salud y cuidados.

Un estudio del organismo indica que una persona de 65 años tiene una esperanza de vida de 21,4 años si es mujer y de 15,8 si es hombre. Actualmente, unas 490.000 personas mayores reciben prestaciones del BPS y más del 30% cobra la jubilación mínima, fijada en $21.888.

La soledad, otro desafío de la vejez

El envejecimiento de la población no es solamente una cuestión de jubilaciones, salud o cuidados: también interpela el modelo de sociedad que Uruguay quiere construir.

El desafío será garantizar que vivir más años signifique también vivir mejor, con autonomía, ingresos dignos, vínculos afectivos y oportunidades de participación. Para eso, no alcanza con adaptar los servicios públicos a una población cada vez más longeva.

También será necesario combatir la soledad, reducir las desigualdades y construir espacios donde las personas mayores sigan siendo protagonistas de la vida social. En una sociedad que envejece, la calidad de vida de sus adultos mayores será, en definitiva, una medida de su capacidad para cuidar e integrar a todas las generaciones.