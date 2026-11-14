La Juventud Comunista cruzó a Matilde Antía: «El muro pintado incomoda porque rompe el monólogo del mercado»

Para la organización, mientras se cuestionan las pintadas políticas, existe un silencio mucho más permisivo frente a «la verdadera transformación (y privatización) visual y material» de los barrios: la especulación inmobiliaria.

La UJC apuntó particularmente a los municipios de la costa montevideana, donde denunció la proliferación de torres de monoambientes y cartelería publicitaria, en un proceso que, según señaló, cuenta con el respaldo de exoneraciones fiscales.

«Una ciudad pensada exclusivamente para el capital financiero y el turismo exige calles asépticas, despolitizadas y silenciosas, donde la única comunicación visual permitida sea aquella que tiene capacidad de pago: la publicidad comercial», cuestionó.

Y profundizó su planteo con una definición que resume el sentido político de la controversia: «En esa ecuación, el muro pintado incomoda porque rompe el monólogo del mercado y recuerda que en el barrio sigue habiendo conflicto, organización y deseo de transformación».

La discusión, de esta manera, dejó de ser exclusivamente estética. De un lado, la preocupación de la alcaldesa por una pared que había sido recuperada para recibir al papa; del otro, una organización juvenil que reivindica la intervención política del espacio público y cuestiona que el cuidado del paisaje urbano se convierta en una herramienta de silenciamiento de determinadas expresiones.

El recuerdo de Plef

El comunicado de la UJC también incorporó un episodio mucho más doloroso: el asesinato de Felipe Cabral, conocido como Plef, el grafitero de 30 años que murió de un disparo el 16 de febrero de 2019 mientras registraba con su cámara un grafiti que había realizado horas antes en Punta Gorda.

La organización recordó que la causa fue archivada y que el crimen permanece impune. Para la UJC, su muerte fue «la expresión más extrema de un discurso que legitima la violencia contra quienes se expresan en el espacio público».

La referencia introduce una dimensión más profunda en la discusión. El espacio público no es solamente un escenario que debe mantenerse limpio y ordenado: también es un lugar de expresión, disputa y construcción de identidad colectiva.