Pablo Genta deja presidencia de ANP y trabajará en proyecto de puerto de aguas profundas

En ese sentido, agregaron que durante la visita oficial que se realizó el mes pasado a Paraguay, Genta participó en reuniones -junto a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry y la ministra interina de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi- para la reactivación del Urupabol.

En esas reuniones, el gobierno se comprometió a realizar estudios para viabilizar el proyecto de puertos de aguas profundas que tendrá como objetivo la captación de carga regional.

En su nuevo rol en el Gobierno de Yamandú Orsi, Genta, que entre 2010 y 2015 fue subsecretario del MTOP y el período siguiente, director nacional de Planificación y Logística, "tendrá a su cargo los estudios que determinarán la viabilidad técnica, ambiental, de ingeniería y de mercado de un puerto concebido como una vía de salida directa al océano para la región", indicaron.