Pablo Genta deja presidencia de ANP y trabajará en proyecto de puerto de aguas profundas

Este martes el ingeniero Pablo Genta dejó la presidencia de la Administración Nacional de Puertos (ANP) para desempeñar otro rol estratégico en el Poder Ejecutivo. En su lugar asumirá Gerardo Rey, quien fue director de UTE e inspector general del Trabajo, en anteriores gobiernos del Frente Amplio (FA).
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La decisión del alejamiento de Genta a la presidencia de la ANP, cargo que ocupaba desde el 1° de abril de 2025, se tomó esta semana, informó el semanario Búsqueda y confirmó Caras y Caretas.
Genta liderará proyecto de aguas profundas en Rocha
Desde la ANP informaron que el ingeniero civil se alejó de esa función, puesto que desde ahora se encargará de liderar los "esfuerzos del gobierno para impulsar el proyecto de puerto oceánico de aguas profundas en Rocha".
En ese sentido, agregaron que durante la visita oficial que se realizó el mes pasado a Paraguay, Genta participó en reuniones -junto a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry y la ministra interina de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi- para la reactivación del Urupabol.
En esas reuniones, el gobierno se comprometió a realizar estudios para viabilizar el proyecto de puertos de aguas profundas que tendrá como objetivo la captación de carga regional.
En su nuevo rol en el Gobierno de Yamandú Orsi, Genta, que entre 2010 y 2015 fue subsecretario del MTOP y el período siguiente, director nacional de Planificación y Logística, "tendrá a su cargo los estudios que determinarán la viabilidad técnica, ambiental, de ingeniería y de mercado de un puerto concebido como una vía de salida directa al océano para la región", indicaron.