Sánchez: "Hoy no soy creyente, pero reconozco en León XIV una voz que vale la pena escuchar"

El papa León XIV visitará Casavalle el sábado a las 5 de la tarde en su segundo día en Uruguay. Será “un encuentro con la realidad social de Casavalle”; así lo presenta el sitio oficial de la visita del papa creado por la Iglesia Católica.
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El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, dijo varias veces que el objetivo de esta visita es mostrarle a León XIV la obra que lleva adelante la Iglesia en esa zona, con una población vulnerable, de bajos y muy bajos ingresos.
En ese marco visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, donde el papa dará un saludo a los vecinos, en una zona de Montevideo también marcada por situaciones de violencia e inseguridad.
La visita a Casavalle
La visita del pontífice a Casavalle será acompañada por el presidente Yamandú Orsi y por varias autoridades nacionales. Una de ellas será el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. El jerarca, se expresó en su cuenta de X sobre lo que significa volver al barrio que lo vio nacer: "Este sábado voy a volver a Casavalle, el barrio donde crecí, para escuchar al papa León XIV junto a mi vieja, la misma que me acercó a la Iglesia y, sin saberlo, a mi primera experiencia de militancia en el merendero. Hoy no soy creyente, pero reconozco en León XIV una voz que vale la pena escuchar. Una voz que nos recuerda que no podemos ser indiferentes frente a la pobreza, que la dignidad humana tiene que estar por encima de cualquier interés y que no alcanza solo con ayudar a quienes más lo necesitan, sino que también hay que transformar las causad de la desigualdad. Y porque compartimos una misma fe: la fe en que otro mundo es posible y que vale la pena luchar para construirlo".