La uruguaya María Silvia Vázquez de Carvallo ,esposa del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, realizó trabajos de consultoría para el Grupo Vázquez, dueños del Ueno Bank, por los que cobró unos 28.000 dólares.
Trama de controles y descontroles
Uruguaya esposa del presidente del Banco Central paraguayo trabajaba para los dueños de Ueno Bank
De acuerdo a información revelada, la uruguaya realizó trabajos de consultoría para el Grupo Vázquez, dueños del Ueno Bank, por los que cobró unos 28.000 dólares.