Uruguaya esposa del presidente del Banco Central paraguayo trabajaba para los dueños de Ueno Bank

La Política Online informó que “de acuerdo con la declaración jurada de intereses presentada por Carvallo en setiembre de 2023, su esposa se desempeñaba como consultora en economía y métodos, y tenía varios contratos con clientes, incluyendo al Instituto de Desarrollo y GV SAE del Grupo Vázquez. No se descarta que se hayan emitido otras facturas; de ser real, el monto sería mucho mayor que los G. 165 millones

Llamativamente, Carvallo presidió el BCP desde 2023 hasta el pasado 3 de noviembre, fecha en que renunció al cargo por la crisis generada por Ueno Bank. Durante su gestión, la banca matriz tenía a su cargo la supervisión y el control de la entidad financiera, que finalmente fue disuelta”.

Ayer la fiscalía allanó al BCP en busca de documentos. Carvallo, que renunció a su cargo después de decretar el cierre del Ueno Bank, tiene tres denuncias penales y es casi seguro que será procesado en estos días.

Fuentes uruguayas señalaron que antes de irse a vivir a Paraguay, María Silvia Vázquez era militante del Partido Colorado.