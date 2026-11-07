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Política

Trama de controles y descontroles

Uruguaya esposa del presidente del Banco Central paraguayo trabajaba para los dueños de Ueno Bank

De acuerdo a información revelada, la uruguaya realizó trabajos de consultoría para el Grupo Vázquez, dueños del Ueno Bank, por los que cobró unos 28.000 dólares.

María Silvia Vázquez de Carvallo ,esposa del expresidente del Banco Central del Paraguay

María Silvia Vázquez de Carvallo ,esposa del expresidente del Banco Central del Paraguay
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Facturas reveladas por el diario ABC, muestran que esos trabajos fueron realizados mientras su marido presidía el BCP. Es decir la esposa del controlador trabajaba para los controlados.

La primera factura fue emitida el 30 de abril de 2025 a nombre del Grupo Vázquez SAE, la segunda corresponde al 31 de agosto de 2026 y la tercera al 29 de setiembre pasado.

La Política Online informó que “de acuerdo con la declaración jurada de intereses presentada por Carvallo en setiembre de 2023, su esposa se desempeñaba como consultora en economía y métodos, y tenía varios contratos con clientes, incluyendo al Instituto de Desarrollo y GV SAE del Grupo Vázquez. No se descarta que se hayan emitido otras facturas; de ser real, el monto sería mucho mayor que los G. 165 millones

Llamativamente, Carvallo presidió el BCP desde 2023 hasta el pasado 3 de noviembre, fecha en que renunció al cargo por la crisis generada por Ueno Bank. Durante su gestión, la banca matriz tenía a su cargo la supervisión y el control de la entidad financiera, que finalmente fue disuelta”.

Ayer la fiscalía allanó al BCP en busca de documentos. Carvallo, que renunció a su cargo después de decretar el cierre del Ueno Bank, tiene tres denuncias penales y es casi seguro que será procesado en estos días.

Fuentes uruguayas señalaron que antes de irse a vivir a Paraguay, María Silvia Vázquez era militante del Partido Colorado.

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