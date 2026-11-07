Ripoll denunció una agresión de adolescentes del INAU y el Partido Nacional apuntó contra el gobierno

El incidente se produjo en el marco de una situación de conflicto que, según la propia Ripoll, se arrastra desde hace tiempo por la convivencia entre su familia y las adolescentes alojadas en el Hogar Magnolia. Semanas atrás, la nacionalista ya había difundido imágenes en las que se observaba a un grupo de jóvenes golpeando la puerta y la fachada del establecimiento mientras gritaban e insultaban.

La dirigente cuestionó la actuación de las autoridades del INAU y sostuvo que había presentado reiteradas denuncias sin obtener respuestas ni soluciones. También reclamó que las adolescentes permanezcan dentro del establecimiento y afirmó que la situación representa un peligro para los vecinos de la zona.

La reacción del Partido Nacional

Los hechos provocaron una rápida reacción de dirigentes nacionalistas. El Directorio del Partido Nacional emitió este sábado una declaración en la que expresó su «enérgico repudio» ante la «violenta agresión» sufrida por Ripoll y su hija.

La declaración sostuvo que el episodio adquiere mayor gravedad porque, según indicó, situaciones similares habían sido denunciadas anteriormente sin que las autoridades adoptaran medidas preventivas efectivas.

El partido reclamó al INAU una explicación pública y la adopción inmediata de medidas que garanticen tanto la seguridad de los vecinos como la adecuada atención y supervisión de las adolescentes bajo su responsabilidad.

«La protección de las familias, la integridad física de las personas y la convivencia pacífica son responsabilidades esenciales del Estado que no admiten omisiones ni dilaciones», expresó el Directorio.

La reacción de Graciela Bianchi

También se pronunciaron la senadora Graciela Bianchi y el presidente del Directorio nacionalista, Álvaro Delgado, quienes manifestaron su solidaridad con Ripoll y su hija.

Bianchi aprovechó el episodio para cuestionar la gestión del gobierno y afirmó que lo ocurrido constituye una muestra de sus falencias, al tiempo que puso en duda su preocupación por la pobreza infantil y adolescente.

"Es la mejor prueba que todo lo que hace este gobierno lo hace mal y su preocupación por la pobreza infantil y adolescente es falsa", señaló.

Delgado, por su parte, sostuvo que las agresiones con piedras y golpes habían sido denunciadas reiteradamente y reclamó que las autoridades del INAU asuman sus responsabilidades y brinden respuestas concretas.

El caso volvió a colocar en el centro de la discusión la situación del Hogar Magnolia, los problemas de convivencia denunciados por los vecinos y la responsabilidad institucional del INAU en el cuidado, la supervisión y la protección de las adolescentes alojadas en sus establecimientos.