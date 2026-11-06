Esteban Valenti: "Si Lacalle Pou y Javier García no terminan presos, la Justicia no funciona"

Asimismo, el director de Uypress remarcó la necesidad de que los involucrados asuman su responsabilidad personal ante la justicia: “Acá cada uno va a tener que poner la cara. Si yo tengo que poner la cara, la voy a poner. Y si ellos tienen que poner la cara, la van a tener que poner porque también está en juicio la justicia. ¿Qué vamos a hacer? Un ladrón de gallina va preso y un ladrón por 160, por las OPV sigue transitando de fiscalía en fiscalía a una lentitud que es indigna de un sistema de justicia como el que tendría que ser el Uruguay. Eso no es lo que favorece la democracia”.

Irregularidades previas y mando natural

Consultado sobre si la denuncia se limitaba exclusivamente al caso de los patrulleros oceánicos de Cardama o si abarcaba otros episodios vinculados a la gestión de las Fuerzas Armadas. Valenti sostuvo que la investigación incluye diversos hechos irregulares detectados en el ámbito castrense con la colaboración de oficiales en actividad y retiro a quienes denomina "camaradas".

“También están las cosas previas. Es una buena pregunta. Encontramos, investigando, barbaridades que se cometieron en la Armada que obligaron a contralmirantes a retirarse por el manejo de las horas extras. Hay muchas cosas. Ellos sabían también de que yo iba a conseguir eso con la ayuda de mis amigos. Los camaradas. Los camaradas, les digo yo a los oficiales de las Fuerzas Armadas”.

En cuanto a la inclusión directa de Luis Lacalle Pou en la denuncia, Valenti aclaró que la decisión no responde a una adversión personal, sino a testimonios recabados que ubican al exmandatario al tanto de las decisiones procesales. "Tengo testimonios presentados allí donde dice [Armando] Castaingdebat que el presidente sabía perfectamente todo el proceso. Intervino en el proceso, no lo digo yo. Así que hay pruebas de sus propios correligionarios. Así que yo lo lo incluí [en la denuncia] ”.

Además, el denunciante advirtió sobre la magnitud institucional de la causa y sostuvo: “Ahora te quiero decir, esto es una prueba para este gobierno. Si no termina preso [Luis] Lacalle [Pou] y no termina preso [Javier] García y sus cómplices, la justicia en este país no funciona”.

Postura de los oficiales y crítica al manejo de recursos públicos

Consultado sobre las dificultades para obtener la documentación y la relación con miembros de las Fuerzas Armadas, Valenti indicó que existe un sector dentro de la institución que se siente perjudicado por las decisiones administrativas de las administraciones pasadas.“Hay muchos, muchos [...] empezamos siendo pocos y ahora los camaradas somos unos cuantos. Porque hemos perdido prejuicios. Yo prejuicios hacia ellos y ellos prejuicios hacia mí. Y es tan escandaloso: los aviones Hércules, las tanquetas compradas sin permiso desde el punto de vista medioambiental, los botes semirrígidos para patrullar [...] Y el colmo de los colmos, los dos OPV, que son el Monumento Nacional a la estafa a las Fuerzas Armadas”, expresó.