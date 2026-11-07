El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera protagonizó uno de los momentos más curiosos de la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en Plaza Independencia. El exmandatario nacionalista intentó besarle la mano al pontífice, pero este no accedió al gesto, según se observa en las imágenes de la transmisión.
Se resistió
El incómodo saludo de Lacalle Herrera cuando intentó besarle la mano al papa León XIV
El expresidente nacionalista saludó al sumo pontífice junto al resto de los exmandatarios que esperaban su llegada.