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Cartas del lector | león |

Se resistió

El incómodo saludo de Lacalle Herrera cuando intentó besarle la mano al papa León XIV

El expresidente nacionalista saludó al sumo pontífice junto al resto de los exmandatarios que esperaban su llegada.

Lacalle Herrera protagonizó un curioso episodio con el papa León XIV.

Lacalle Herrera protagonizó un curioso episodio con el papa León XIV.
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Por Redacción Caras y Caretas

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera protagonizó uno de los momentos más curiosos de la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en Plaza Independencia. El exmandatario nacionalista intentó besarle la mano al pontífice, pero este no accedió al gesto, según se observa en las imágenes de la transmisión.

El saludo de Lacalle Herrera

Lacalle Herrera, que se encontraba junto a los también expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, tomó la mano del papa e intentó acercarse para besarla. Sin embargo, León XIV mantuvo el saludo, se resistió y evitó que se concretara el gesto.

Tras unos segundos, ambos terminaron estrechándose las manos y mirándose a los ojos. La secuencia comenzó a circular rápidamente en redes sociales.

Luego del saludo, el presidente Yamandú Orsi y León XIV subieron al escenario donde dieron un discurso frente a los cientos de personas que estaban a la espera de la llegada del papa.

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