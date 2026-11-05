Bernardo Algorta: un uruguayo vinculado al fraude del Ueno Bank

El 6 de junio del mismo año ya aparecía como Director titular en comunicaciones del Ueno Bank realizadas a la Superintendencia de Valores, al Banco Central y a la Bolsa de Valores de Paraguay.

En tanto también aparecía en la página web de la empresa Itti, proveedora de software para entidades financieras. “Iniciamos nuestras operaciones en el 2004, con el desarrollo de tecnología enfocados en el sector financiero a través de nuestro CORE bancario ITGF. ITGF es una solución completa de software orientada a entidades financieras tanto reguladas como no reguladas en el Paraguay y con el tiempo pasó a ser el software más utilizado en el mercado”, explican allí.

Como Director titular aparece Algorta a quien se lo define como “un líder con 20 años de experiencia en Agronegocios, formado en Administración y Marketing en la Universidad ORT de Uruguay. Fue Director Comercial en una multinacional de commodities y se unió al Grupo Vázquez en 2019 para liderar su transformación y expansión. Es un amante de la naturaleza y la familia”.

Algorta también figuraba como director de la filial paraguaya de la empresa tecnológica uruguaya Mowi. Se trata de una plataforma tecnológica de movilidad corporativa nacida en Uruguay y acelerada por la Incubadora Ingenio. Ofrece una solución integral y personalizada para optimizar el transporte y la logística de las empresas.

Entre sus servicios corporativos destaca el traslados ejecutivos, transporte de personal, servicios de recepción en aeropuertos, mensajería express y logística para eventos y congresos. Automatiza y digitaliza los procesos logísticos de sus clientes, eliminando la necesidad de que las organizaciones inviertan en flotas de vehículos propias. Cuenta con atención y monitoreo humano las 24 horas. Mowi Inside: Permite a otras organizaciones utilizar su infraestructura y tecnología de movilidad bajo un formato de marca blanca.

También figuraba como Director de Terravaz SAE, anteriormente constituida el 28 de agosto de 2018 como Radice S.A.E.. SE trata de una sociedad anónima emisora con sede en Paraguay dedicada principalmente a negocios inmobiliarios de compra, venta, intermediación, permuta, locación y administración.

Ejercía como director titular en la compañía Nubicom Paraguay S.A. adjudicataria de a red 5G por Conatel, cuyos directivos guardan cercanía con el entorno del presidente Santiago Peña.

Uruguayo con empresas

Otra empresa del grupo Vázquez en la que Algorta figuraba como director es Parque Isla de Francia S.A. una sociedad anónima constituida en Paraguay el 4 de julio de 2023, cuyo objeto principal era la administración de actividades deportivas y servicios vinculados.

Esta La empresa ha estado en el centro de un debate público y político en Paraguay debido a la cesión y arrendamiento de un valioso inmueble/lote del Instituto de Previsión Social (IPS) en la zona de Isla de Francia (Asunción), un área históricamente vinculada a viveristas y floristas de la zona. En agosto pasado la Cámara de Diputados de ese país solicitó un informe detallado al IPS sobre el estado de los pagos del canon de arrendamiento.

Los informes recibidos revelaron que el control de la sociedad había pasado a manos de directivos vinculados al Grupo Vázquez SAE generando diferentes cuestionamientos políticos.

Antes de su faceta empresarial en Paraguay, Algorta tuvo una destacada carrera ecuestre en Uruguay. En octubre de 2011, obtuvo la Medalla de Oro individual y por equipos en el Campeonato Panamericano de Enduro Ecuestre disputado en nuestro país.