"Se les viene la noche": Preve vinculó denuncia a exgestión de ASSE con posible corrupción

Según indicó, los hechos denunciados también forman parte de la investigadora parlamentaria que impulsa el oficialismo para analizar presuntas irregularidades en contratos y gastos realizados durante el anterior gobierno. En ese sentido, sostuvo que se busca investigar “casos de eventual corrupción vinculados con gastos de casi 200 millones de dólares” destinados a empresas como ITHG, el Círculo Católico y CASMU.

Preve afirmó que una parte importante de esos gastos fue observada reiteradamente por el Tribunal de Cuentas y cuestionó especialmente los mecanismos de contratación utilizados. “Nosotros queremos investigar la corrupción a nivel parlamentario para determinar responsabilidades políticas, pero esta denuncia en Fiscalía de ASSE es para determinar responsabilidades penales”, remarcó.

Consultado sobre la continuidad de algunos servicios de traslado especializados con empresas cuestionadas, explicó que los servicios siguen funcionando porque "las personas necesitan los traslados", aunque aseguró que la actual administración inició cambios en los mecanismos de contratación.

“Ahora va a haber una licitación pública con igualdad de oportunidades para todos los proveedores”, sostuvo, y agregó que los nuevos procesos competitivos buscan corregir las irregularidades detectadas durante el quinquenio pasado.

"No aceptaremos cortinas de humo"

El diputado también respondió a las críticas del Partido Nacional, sector que acusó al oficialismo de intentar afectar políticamente al expresidente Luis Lacalle Pou. “No aceptamos cortinas de humo para que la corrupción se licúe. Nosotros entendemos que, encarnizados en algunas personas, y sobre todo porque pensamos que se les viene la noche, vinculado a las responsabilidades políticas que creemos que existen, por lo escandaloso de los montos y la reiteración permanente de las intervenciones del Tribunal de Cuentas vinculadas con la mala práctica en la gestión pública, están intentando, de alguna forma, generar una bomba de humo que permita que no se visualice el foco”.

En relación con el vínculo entre ASSE y el Círculo Católico, Preve sostuvo que existen “señales de alarma” que, a su entender, deben ser investigadas. Entre ellas mencionó presuntos conflictos de interés y diferencias en los plazos de pago respecto a otros prestadores.

“Cuando se van las autoridades de ASSE, el promedio de lo adeudado a todos los proveedores similares era de entre 8 y 10 meses y al Círculo Católico estaban al día”, afirmó.

Además, cuestionó la negociación política en torno a la creación de la comisión investigadora parlamentaria y acusó al Partido Nacional de “dar un portazo” a las conversaciones. Según dijo, el oficialismo continuará negociando con otros partidos de la oposición para intentar aprobar la iniciativa.

“Nosotros no vamos a aceptar desvíos del foco de lo que nosotros interpretamos que es corrupción”, concluyó.