Corrupción en ASSE: Preve reveló los elementos e indicios que motivaron la investigación

“Más de 50 millones de dólares” en traslados

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Preve refiere a contrataciones para traslados de pacientes. Según indicó, ASSE destinó “más de 50 millones de dólares” a ese tipo de servicios y aseguró que una parte de esos gastos no puede ser verificada. “Un quinto de esos traslados no tiene capacidad de corroboración porque no hay nombres de pacientes ni registros en historias clínicas”, sostuvo.

El diputado apuntó particularmente contra la empresa ITHG, afirmando que recibió gastos observados por el Tribunal de Cuentas y que durante más de dos años no estuvo registrada ante el Ministerio de Salud Pública. Además, señaló que en 2022 la empresa figuraba vinculada a servicios marítimos para la Administración Nacional de Puertos.

Cuestionamientos al vínculo con el Círculo Católico

Preve también cuestionó el vínculo de ASSE con el Círculo Católico y aseguró que el organismo estatal destinó “más de 60 millones de dólares” a esa institución durante el último quinquenio. En ese sentido, denunció la existencia de una “puerta giratoria” entre jerarcas de ASSE y autoridades vinculadas al prestador privado.

“Fue la única empresa proveedora a la que no se le quedó debiendo durante todo el quinquenio”, afirmó. También sostuvo que gran parte de esos gastos fueron observados por el Tribunal de Cuentas.

La discusión por la investigadora

Durante la entrevista, Preve explicó que el Frente Amplio impulsa una comisión investigadora enfocada específicamente en la gestión anterior de ASSE y en las contrataciones con privados. Según indicó, actualmente existen negociaciones con la oposición para definir el alcance de esa comisión.

El legislador criticó la intención de ampliar el período a investigar y sostuvo que algunos temas “ya fueron investigados” en instancias parlamentarias anteriores. “Nosotros queremos investigar estos casos que para nosotros son casos de corrupción”, remarcó.

Finalmente, aseguró que el oficialismo continuará impulsando la investigadora parlamentaria para determinar eventuales responsabilidades políticas derivadas de las actuaciones observadas en ASSE.