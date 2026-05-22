El Gobierno de Canelones abrió este viernes 22 de mayo las inscripciones para aspirantes a trabajar con aplicaciones de transporte en el departamento. Las inscripciones se realizarán únicamente de forma online a través de un formulario en la web de la Intendencia canaria.
desde este viernes
Gobierno de Canelones abrió inscripciones para trabajar con aplicaciones de transporte
Las inscripciones se realizarán únicamente de forma online a través de un formulario en la web de la Intendencia de Canelones.