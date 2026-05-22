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desde este viernes

Gobierno de Canelones abrió inscripciones para trabajar con aplicaciones de transporte

Las inscripciones se realizarán únicamente de forma online a través de un formulario en la web de la Intendencia de Canelones.

Trabajo por aplicaciones en Canelones..

Trabajo por aplicaciones en Canelones..

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El Gobierno de Canelones abrió este viernes 22 de mayo las inscripciones para aspirantes a trabajar con aplicaciones de transporte en el departamento. Las inscripciones se realizarán únicamente de forma online a través de un formulario en la web de la Intendencia canaria.

Mediante el decreto 00001_2026, aprobado por la Junta Departamental, el gobierno departamental comenzará a regular el transporte de pasajeros a través de aplicaciones en el departamento. El director general de Tránsito, Alejandro Alberro, destacó que las aplicaciones son un medio de transporte cada vez más utilizado en el país.

Los requisitos para inscribirse y la documentación a presentar están detallados en el decreto de la Junta Departamental y la resolución, disponibles en la web del Gobierno de Canelones. A partir de este viernes queda habilitado el formulario donde adjuntar los datos y la documentación necesaria.

Inscripciones abiertas

Asimismo, quedan abiertas las inscripciones para las aplicaciones que deseen operar en el departamento.

Alberro destacó que el canon que estas aplicaciones pagan por kilómetro recorrido será volcado por el Gobierno de Canelones al transporte público de pasajeros, “donde hay líneas sociales en las que el gobierno departamental ya está colaborando”, con la finalidad de que más líneas alcancen zonas con pocas frecuencias de ómnibus.

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