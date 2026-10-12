El Sindicato Único de Trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (SUINAU) y la gremial del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) expresaron su profunda preocupación ante la creciente ola de inseguridad y violencia que atraviesa el sistema de ejecución de medidas privativas de libertad para menores. Frente a este panorama, los trabajadores han elevado un firme reclamo a las autoridades parlamentarias y al Poder Ejecutivo para que se modifique de manera urgente la legislación actual, prohibiendo expresamente que mayores de edad que ya cumplen condenas en el sistema penitenciario de adultos puedan regresar a las dependencias del INISA.
Inseguridad y violencia
Sindicatos de INAU e INISA exigen reforma normativa urgente
Los sindicatos buscan que se impida que personas mayores de edad que cumplen condenas en centros de adultos, vuelvan al Inisa.