Sindicatos de INAU e INISA exigen reforma normativa urgente

Para argumentar la urgencia de la medida, el gremio repasó los episodios de extrema gravedad registrados durante los últimos meses en el sistema. Entre los antecedentes más drásticos se encuentran un motín con toma de rehenes en una de las unidades, el homicidio de un joven en la puerta de un establecimiento y una brutal agresión física sufrida por un funcionario que requirió intervención quirúrgica de urgencia. A esta serie de acontecimientos trágicos se sumó recientemente la evasión de un interno considerado de alta peligrosidad.

El caso emblemático que reavivó la polémica e impulsó el reclamo es la fuga de Agustín Cuello, un joven de 20 años que en la madrugada del pasado martes se escapó de las dependencias del INISA ubicadas en la avenida José Belloni. Cuello, quien al día de hoy permanece prófugo y es intensamente buscado por efectivos de la Policía Nacional, se encontraba internado por su responsabilidad en múltiples homicidios, entre los que se destacan el del policía Joel Rodríguez ocurrido el año pasado y un crimen previo perpetrado en la zona de La Cruz de Carrasco.

Marco legal coherente

Ante esta coyuntura, los trabajadores sostienen que resulta imprescindible dotar al sistema de un marco legal coherente con las realidades operativas actuales. Los sindicatos insisten en que el INISA carece de la infraestructura y el diseño institucional adecuados para albergar a adultos reincidentes provenientes de las cárceles comunes, por lo que apelan a una pronta intervención del sistema político que ponga fin a esta falla normativa antes de que ocurran nuevos hechos lamentables.