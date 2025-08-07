Abrirán nuevo centro para personas en situación de calle en el estadio de Cerro

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Club Atlético Cerro inaugurarán un nuevo centro social que funcionará como refugio de personas en situación de calle en el estadio Luis Tróccoli. El local estará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Protección Social.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Esta iniciativa es resultado del trabajo conjunto de comunidad, instituciones y el Estado, ya que intervinieron el Mides, el Municipio A, el Concejo Vecinal 17, el Club Atlético Cerro, aficionados del club y referentes sociales del barrio Cerro de Montevideo.
En el espacio cedido por el club, el predio en el que se ubica la cancha, funcionará un refugio en el que se atenderá a personas en situación de calle de la zona y derivadas de centros de emergencia tras la declaración de alerta roja por frío extremo.
Con una capacidad para 40 personas, dicho espacio incluirá áreas de descanso y recreación. Allí la población objetivo recibirá alimentación y trabajará con equipos multidisciplinarios en dispositivos sociolaborales y culturales.