Falleció Matilde Itzcovich, promesa del karting uruguayo, a los 16 años

Matilde Itzcovich, joven promesa del karting nacional, falleció este miércoles en Montevideo a los 16 años. Su muerte, confirmada por la Federación Uruguaya de Karting (FUK), ha causado un profundo impacto en el automovilismo local, que pierde a una figura emergente con proyección internacional.
Tristeza
