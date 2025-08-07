Falleció Matilde Itzcovich, promesa del karting uruguayo, a los 16 años

“A sus familiares, amigos y seres queridos, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, así como nuestro afecto y solidaridad en tan difícil circunstancia. Que en paz descanse”, concluye el mensaje de la FUK.

La Intendencia de Soriano también se sumó al luto y resolvió cerrar este jueves el Polideportivo de Mercedes, como muestra de respeto.

Posteriormente, Informativo Sarandí informó que la causa del fallecimiento habría sido suicidio, aunque no se brindaron detalles adicionales por respeto a la familia.

Este trágico hecho pone nuevamente en agenda la importancia de hablar de salud mental, especialmente en adolescentes y deportistas jóvenes sometidos a altas exigencias.

Si vos o alguien que conocés necesita ayuda:

Línea Vida : 0800 0767 / *0767 desde el celular

Línea de Apoyo Emocional: 0800 1920

Ambas funcionan todos los días, las 24 horas, de forma gratuita y sin importar el prestador de salud. Pedir ayuda es un acto de valentía.